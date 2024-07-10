Невероятное будущее: как технологии помогут нам слышать и понимать наших питомцев

ИИ поможет человеку понять язык животных

1:43 Your browser does not support the audio element. Наука

Ветеринар и исследователь Джесс Френч считает, что благодаря достижениям в области искусственного интеллекта (ИИ) в будущем люди смогут лучше понимать своих домашних животных.

Фото: flickr.com by Mike Baird, CC BY 2.0

В интервью для BBC Science Focus на Челтнемском научном фестивале Френч отметила, что люди в основном полагаются на зрительные стимулы, в то время как многие животные больше ориентируются на обоняние и слух.

Френч считает, что использование больших объемов данных и часов видеозаписей может значительно улучшить понимание коммуникации животных с помощью ИИ. Это может революционизировать визиты к ветеринару, позволяя анализировать сигналы, недоступные для человеческого восприятия.

"Это откроет нам взаимодействия, которые мы раньше не могли оценить," — сказала Френч.

Она также подчеркнула, что ИИ может более точно различать звуки и обнаруживать сигналы, включая запахи, что превосходит возможности человека в этой области.

Несмотря на огромный потенциал технологий, Френч признает, что понимание языка животных остается сложной задачей. Однако ИИ может стать ключом к разгадке этой тайны, помогая лучше понимать как домашних, так и диких животных.

Френч завершила интервью с оптимистическим взглядом на будущее: "Я с нетерпением жду, как технологии изменят практику ветеринарной медицины в ближайшие десятилетия. Это будет совершенно новое направление."

Эти исследования открывают новые горизонты в ветеринарной науке и могут привести к глубокому пониманию животных, с которыми мы делим наш мир.