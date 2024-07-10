Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как не допустить неопрятности в образе: от волос до ногтей
Удобрения, которые нужно вносить под капусту
Нападающий сборной Франции Мбаппе признал свой провал на Евро-2024
Новые условия семейной ипотеки до 2030: что изменится для заемщиков
Как красный цвет помогает привлекать деньги в ваш дом
Bulgargaz требует 400 млн евро у "Газпрома"
"Головоломка 2" побила рекорды, став самым кассовым фильмом Pixar
Секреты экономии на авиабилетах: лучшие дни для покупки
РСА: доля ремонтов автомобилей по ОСАГО в России снизилась до 5-7%
Невероятное будущее: как технологии помогут нам слышать и понимать наших питомцев

ИИ поможет человеку понять язык животных

1:43
Наука

Ветеринар и исследователь Джесс Френч считает, что благодаря достижениям в области искусственного интеллекта (ИИ) в будущем люди смогут лучше понимать своих домашних животных.

ИИ поможет человеку понять язык животных
Фото: flickr.com by Mike Baird, CC BY 2.0

В интервью для BBC Science Focus на Челтнемском научном фестивале Френч отметила, что люди в основном полагаются на зрительные стимулы, в то время как многие животные больше ориентируются на обоняние и слух.

Френч считает, что использование больших объемов данных и часов видеозаписей может значительно улучшить понимание коммуникации животных с помощью ИИ. Это может революционизировать визиты к ветеринару, позволяя анализировать сигналы, недоступные для человеческого восприятия.

"Это откроет нам взаимодействия, которые мы раньше не могли оценить," — сказала Френч.

Она также подчеркнула, что ИИ может более точно различать звуки и обнаруживать сигналы, включая запахи, что превосходит возможности человека в этой области.

Несмотря на огромный потенциал технологий, Френч признает, что понимание языка животных остается сложной задачей. Однако ИИ может стать ключом к разгадке этой тайны, помогая лучше понимать как домашних, так и диких животных.

Френч завершила интервью с оптимистическим взглядом на будущее: "Я с нетерпением жду, как технологии изменят практику ветеринарной медицины в ближайшие десятилетия. Это будет совершенно новое направление."

Эти исследования открывают новые горизонты в ветеринарной науке и могут привести к глубокому пониманию животных, с которыми мы делим наш мир.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Обсудить
Популярное
Блогер Даня Милохин ответил на требование вернуть денежный долг

Блогер Даня Милохин отреагировал на напоминание о его давнем денежном долге.

Даня Милохин отбивается от кредиторов в соцсетях
Эксперты назвали растения, которые не любят настой крапивы
Какие растения не любят настой из крапивы: узнайте, какие культуры страдают от популярного удобрения
Советы водителю, если происходит блокировка GPS сигнала вблизи стратегических объектов
Актёр Сергей Безруков похвастался красавицей женой в День семьи, любви и верности
"Необратимый путь" Украины в НАТО заставит РФ выйти в СВО к границе Польши Любовь Степушова Саудовская Аравия не зависит от Европейского Союза и поэтому свободнее Дмитрий Плотников Александру Панкратову-Чёрному вручили приз "За вклад в профессию" Анжела Якубовская
Только не уксус: бренд-шеф рассказал, в чём мариновать шашлык, чтобы мясо было мягким и вкусным
Настоящие гении среди кошек: названы топ самых умных пород мурлык
Рубленые куриные котлеты: самые низкокалорийные и полезные из всех возможных
Рубленые куриные котлеты: самые низкокалорийные и полезные из всех возможных
Последние материалы
Уход за кожей после 30: ключевые шаги для молодости и сияния
ВКС РФ теперь бьют по территории Украины с Нижней Волги
Лазерное осветление волос: плюсы и минусы инновационной процедуры
Программа семейной ипотеки в России продлена до 2030 года
Советы по выбору схемы наращивания ресниц для любого лица
Прошлогодний результат ФК "Динамо" был добыт на кураже
Аэрофлот возобновляет рейсы на Гоа с 1 октября
Новая NVIDIA GeForce RTX 5090 обещает революционные характеристики
Профессор Кулаков предрёк снижение ставки по ипотеке не ранее 2025 года
"Необратимый путь" Украины в НАТО заставит РФ выйти в СВО к границе Польши
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников