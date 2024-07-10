Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Глава РПЛ Александр Алаев высказался о будущем Дзюбы
Костенко поздравила дочь от Дмитрия Тарасова с днëм рождения
Как поговорить по телефону за рулём и не получить штраф
Сотрудница "Зенита" публично извинилась за своё поведение и неуважение к знамени
Западные военачальники в панике: новейшее оружие против России неэффективно
Голландец раскрыл 7 вещей, которые в России лучше, чем в Нидерландах
Reuters: страны НАТО намерены обвинить Китай в поддержке России против Украины
Россия удивит мир рекордным урожаем зерна
Макрон выразил признательность сборной Франции за её выступление
Учёные выяснили, что замедление циркуляции океанов усиливает парниковый эффект

NatComms: ослабление океанических течений извлекает из воздуха меньше углерода

1:42
Наука

Американские ученые из Массачусетского технологического института установили, что замедление океанской циркуляции усиливает парниковый эффект, уменьшая поглощение углекислого газа. Исследование было опубликовано в журнале Nature Communications (NatComms).

NatComms: ослабление океанических течений извлекает из воздуха меньше углерода
Фото: unsplash.com by Tim Marshall, PDM

Эксперты обнаружили, что этот эффект связан с ранее неописанной обратной связью между железом, содержащимся в морской воде, углеродом и питательными веществами, поднимающимися из глубин, поверхностными микроорганизмами и малоизученным классом молекул, называемых "лиганды".

Когда циркуляция океана замедляется, все эти факторы вступают во взаимодействие, образуя самовоспроизводящийся цикл, который увеличивает выброс углерода обратно в атмосферу.

Процесс происходит следующим образом: при ослаблении циркуляции уменьшается количество углерода и питательных веществ, поступающих из глубин океана.

Фитопланктон на поверхности получает меньше ресурсов для роста, в результате чего производит меньше побочных продуктов, включая лиганды, которые микроорганизмы используют для переработки железа.

При недостатке лигандов меньше железа становится доступным на поверхности, что еще больше сокращает популяцию фитопланктона, поглощающего углекислый газ из атмосферы и углерод из глубин океана.

"Выделяя влияние этой обратной связи, мы наблюдаем принципиально новое взаимодействие между циркуляцией океана и уровнем углерода в атмосфере, что имеет значительные последствия для климата", — отметил автор исследования Джонатан Лодердейл.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Обсудить
Популярное
Блогер Даня Милохин ответил на требование вернуть денежный долг

Блогер Даня Милохин отреагировал на напоминание о его давнем денежном долге.

Даня Милохин отбивается от кредиторов в соцсетях
Эксперты назвали растения, которые не любят настой крапивы
Какие растения не любят настой из крапивы: узнайте, какие культуры страдают от популярного удобрения
Советы водителю, если происходит блокировка GPS сигнала вблизи стратегических объектов
Актёр Сергей Безруков похвастался красавицей женой в День семьи, любви и верности
ПВО Украины вокруг Киева 8 июля бездействовало по указанию Зеленского Любовь Степушова Саудовская Аравия не зависит от Европейского Союза и поэтому свободнее Дмитрий Плотников Александру Панкратову-Чёрному вручили приз "За вклад в профессию" Анжела Якубовская
Настоящие гении среди кошек: названы топ самых умных пород мурлык
Только не уксус: бренд-шеф рассказал, в чём мариновать шашлык, чтобы мясо было мягким и вкусным
Рубленые куриные котлеты: самые низкокалорийные и полезные из всех возможных
Рубленые куриные котлеты: самые низкокалорийные и полезные из всех возможных
Последние материалы
Сотрудница "Зенита" публично извинилась за своё поведение и неуважение к знамени
Западные военачальники в панике: новейшее оружие против России неэффективно
Голландец раскрыл 7 вещей, которые в России лучше, чем в Нидерландах
Reuters: страны НАТО намерены обвинить Китай в поддержке России против Украины
Россия удивит мир рекордным урожаем зерна
Макрон выразил признательность сборной Франции за её выступление
Почему важно использовать SPF: основные причины
Топ-5 опасных мифов о выживании в кинофильмах, которые могут вас погубить
Учёные предупредили о возможных катастрофах из-за замедления ядра Земли
Как избавиться от медведки на огороде
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников