Учёные выяснили, что замедление циркуляции океанов усиливает парниковый эффект

NatComms: ослабление океанических течений извлекает из воздуха меньше углерода

1:42 Your browser does not support the audio element. Наука

Американские ученые из Массачусетского технологического института установили, что замедление океанской циркуляции усиливает парниковый эффект, уменьшая поглощение углекислого газа. Исследование было опубликовано в журнале Nature Communications (NatComms).

Фото: unsplash.com by Tim Marshall, PDM

Эксперты обнаружили, что этот эффект связан с ранее неописанной обратной связью между железом, содержащимся в морской воде, углеродом и питательными веществами, поднимающимися из глубин, поверхностными микроорганизмами и малоизученным классом молекул, называемых "лиганды".

Когда циркуляция океана замедляется, все эти факторы вступают во взаимодействие, образуя самовоспроизводящийся цикл, который увеличивает выброс углерода обратно в атмосферу.

Процесс происходит следующим образом: при ослаблении циркуляции уменьшается количество углерода и питательных веществ, поступающих из глубин океана.

Фитопланктон на поверхности получает меньше ресурсов для роста, в результате чего производит меньше побочных продуктов, включая лиганды, которые микроорганизмы используют для переработки железа.

При недостатке лигандов меньше железа становится доступным на поверхности, что еще больше сокращает популяцию фитопланктона, поглощающего углекислый газ из атмосферы и углерод из глубин океана.

"Выделяя влияние этой обратной связи, мы наблюдаем принципиально новое взаимодействие между циркуляцией океана и уровнем углерода в атмосфере, что имеет значительные последствия для климата", — отметил автор исследования Джонатан Лодердейл.