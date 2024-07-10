Земля под угрозой: внутреннее ядро замедляется, возможен апокалипсис

Учёные предупредили о возможных катастрофах из-за замедления ядра Земли

1:19 Your browser does not support the audio element. Наука

В недавнем исследовании, опубликованном в журнале Nature, ученые обнаружили, что вращение внутреннего ядра Земли замедляется с циклом примерно в 10 лет.

Фото: nasa.gov by NASA, CC0

Исследователи задаются вопросом, может ли ядро "раскрутиться" в обратную сторону, и стараются предсказать, как это может повлиять на климат и частоту природных катастроф. Доктор Джон Видейл, заведующий кафедрой наук о Земле Университета Южной Калифорнии, утверждает, что такое замедление происходит примерно каждые 70 лет.

Эти изменения могут оказывать влияние на магнитное поле Земли и потенциально сокращать продолжительность дня.

Анализируя данные о землетрясениях, ученые исследовали волны, распространяющиеся в глубинах Земли. Они обнаружили, что скорость внутреннего вращения изменяется со временем: она была выше в 1970-х годах и снизилась после 2008 года. Некоторые ученые считают, что замедление внутреннего ядра Земли может привести к незначительным изменениям магнитного поля и сокращению длительности дня.

Используя два типа сейсмических волн, исследователи изучают вращение Земли и ее внутреннюю структуру, чтобы лучше понять эти изменения.