Земля под угрозой: внутреннее ядро замедляется, возможен апокалипсис

В недавнем исследовании, опубликованном в журнале Nature, ученые обнаружили, что вращение внутреннего ядра Земли замедляется с циклом примерно в 10 лет.
Исследователи задаются вопросом, может ли ядро "раскрутиться" в обратную сторону, и стараются предсказать, как это может повлиять на климат и частоту природных катастроф. Доктор Джон Видейл, заведующий кафедрой наук о Земле Университета Южной Калифорнии, утверждает, что такое замедление происходит примерно каждые 70 лет.
Эти изменения могут оказывать влияние на магнитное поле Земли и потенциально сокращать продолжительность дня.
Анализируя данные о землетрясениях, ученые исследовали волны, распространяющиеся в глубинах Земли. Они обнаружили, что скорость внутреннего вращения изменяется со временем: она была выше в 1970-х годах и снизилась после 2008 года. Некоторые ученые считают, что замедление внутреннего ядра Земли может привести к незначительным изменениям магнитного поля и сокращению длительности дня.
Используя два типа сейсмических волн, исследователи изучают вращение Земли и ее внутреннюю структуру, чтобы лучше понять эти изменения.
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