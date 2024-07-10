Учёные нашли недалеко от Земли "адскую" экзопланету

Nature: в 64 световых годах от Земли находится планета с атмосферой из сероводорода

1:41 Your browser does not support the audio element. Наука

Группа американских астрономов из Университета Джона Хопкинса и других научных учреждений обнаружила неподалеку от Земли экзопланету HD 189733 b с экстремальными условиями. Исследование опубликовано в журнале Nature.

Фото: Wikimedia Commons by Tomruen, CC BY-SA 4.0

HD 189733 b — это газовый гигант, находящийся на расстоянии 64 световых лет в созвездии Лисички. Планета расположена в 13 раз ближе к своей звезде, чем Меркурий к Солнцу, поэтому температура её поверхности достигает 925°C.

Наблюдения показали, что на планете идут дожди из расплавленного стекла, которые разносятся ветрами со скоростью 800 километров в час — в три раза быстрее самых мощных ураганов на Земле.

Астрономы проанализировали атмосферу HD 189733 b с помощью космического телескопа "Джеймс Уэбб" и обнаружили, что она насыщена сероводородом — токсичным, горючим газом с характерным запахом тухлых яиц.

Исследователи отметили, что сероводород редко встречается за пределами Солнечной системы в значительных количествах.

Астрономы считают, что из-за экстремальных температур и погодных условий HD 189733 b не может служить пристанищем для внеземной жизни, однако соединения серы в её атмосфере имеют важное значение для существования организмов.