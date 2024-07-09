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Останки мамонта под электронным микроскопом сравнили с такими же тканями современного слона

В НИИКЭЛ изучили под электронным микроскопом ткани жившего 28 000 лет назад мамонта

1:43
Наука

Лаборатория ультраструктурных исследований НИИ клинической и экспериментальной лимфологии — филиала Института цитологии и генетики СО РАН получила образцы тканей мамонта для их изучения под электронным микроскопом, сообщила во вторник пресс-служба ИЦиГ СО РАН.

В НИИКЭЛ изучили под электронным микроскопом ткани жившего 28 000 лет назад мамонта
Фото: commons.wikimedia.org by Мистван, CC BY-SA 4.0

Мамонтов нашли учёные Северо-Восточного федерального университета им. М. К. Аммосова (Якутск) на островах Малый и Большой Ляховский в акватории Восточно-Сибирского моря. Возраст животных составляет 28 тысяч лет.

«Нам были предоставлены фрагменты кожи, мышечной и жировой ткани различных участков тела мамонтов. Материал был нелёгкий в обработке уже на первом этапе его фиксации. Ткань была жёсткой и хрупкой. Особенно сложно было делать ультратонкие срезы для электронной микроскопии. Выходя из-под ножа, они расслаивались на мелкие фрагменты, и собрать их на сеточки для исследования было чрезвычайно трудно», – говорит заведующая лабораторией доктор биологических наук Наталия Бгатова.

Однако для столь почтенного возраста ткани неплохо сохранились, плюс упорство, терпение и профессионализм помогли. «Удалось получить вполне хорошие микрофотографии ультраструктурной организации исследованных образцов», — довольна учёная.

Имеющиеся в научной литературе гистологические описания тканей мамонта приводятся в сравнении с такими же тканями современного слона. Однако в НИИКЭЛ данных о слонах нет. Зато полученные ими результаты сами по себе достаточно подробны и наглядны.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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