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Учёные выяснили природу экологической сознательности восстанавливающих луга скотоводов Тибетского нагорья

Раскрыто участие тибетцев в защите региона от экологической деградации

1:55
Наука » Экология

На протяжении десятилетий учёные из Великобритании и Китая изучали экологическую сознательность коренных жителей Тибетского нагорья. О предварительных итогах проекта пишут argumenti.ru в понедельник.

Раскрыто участие тибетцев в защите региона от экологической деградации
Фото: Animalia is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported

"Крыша мира" — самое высокое плато в мире размером с пять Франций — дом для тысяч редких растений и животных, а также источник воды для более чем 2,5 миллиардов человек. Кроме того, там огромные луга, на которых местные жители пасут скот.

Интенсивный выпас вкупе с изменениями климата способствуют деградации пастбищ. Продвигаемые "сверху" экологические инициативы не встречают энтузиазма у местных скотоводов.

Однако их нельзя назвать равнодушными к экологической ситуации на малой родине. Просто коренные тибетцы исповедуют несколько другой подход к этому. Результатам его изучения посвящена статья в People and Nature.

Правительство продвигает научно обоснованные нарративы, которые не находят понимания у простых людей, объясняет руководящая исследованием аспирантка Хусюань Дай из Сианьского университета Цзяотун-Ливерпуль и Ливерпульского университета.

Тем не менее тибетцы активно восстанавливают пастбища, находя компромиссы с традиционными ценностями, такими как: "Скотоводы не занимаются возделыванием земли" и "При пересадке растений необходимо вспахивать землю, что может убить червей под землей; убийство животных считается плохим поведением в буддизме", путём их иной интерпретации.

Учёные также поделились впечатлениями от работы с местным населением. "Мы все жили в этой области Тибетского нагорья, подружились с местными жителями и заботимся об этом месте и его людях", — призналась доктор Ли Ли, автор-корреспондент исследования.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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