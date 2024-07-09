Учёные приспособили синезелёные водоросли к выработке электроэнергии

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В "ЛЭТИ" разработали электрохимический источник питания на цианобактериях

1:28
Наука

В Санкт-Петербургском государственном электротехническом университете "ЛЭТИ" разработан электрохимический источник питания на основе цианобактерий, передаёт ТАСС во вторник.

В "ЛЭТИ" разработали электрохимический источник питания на цианобактериях
Фото: СПбГЭТУ "ЛЭТИ" is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 License

Проект по созданию экологичного источника энергии, которому нужны только свет и вода, развивается несколько лет. Последняя версия батарейки на водорослях представляет собой многослойную структуру на тонкой полипропиленовой подложке.

На неё методом струйной печати через трафареты по очереди наносятся слои: электроды из углеродных нанотрубок, капли культуры микророрганизмов в водной среде, сверху всё это запечатывается обычной пищевой плёнкой.

Получившийся элемент размером примерно с коробок спичек может несколько часов питать стандартную светодиодную лампочку, после чего слой гидрогеля надо обновить.

"Предложенная нами технология может стать одним из перспективных направлений "зелёной" возобновляемой энергетики будущего, которая, кроме того, воплощена в лёгком и компактном устройстве", — говорит одна из авторов разработки Софья Зенкова.

По её словам, начаты исследования по масштабированию технологии для увеличения выходной мощности устройства. "Это значит, что оно может подходить для питания самых разных видов электроники, начиная от гаджетов и заканчивая промышленным оборудованием", — заключила учёная.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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