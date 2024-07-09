Срочно смените все пароли: произошла крупнейшая утечка за всю историю

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Хакер ObamaCare выложил в открытый доступ почти 10 миллиардов паролей

1:59
Наука » Технологии

Исследователи безопасности из Cybernews сообщили о крупнейшей за всю историю утечке паролей, пишет Forbes.

Хакер ObamaCare выложил в открытый доступ почти 10 миллиардов паролей
Фото: Pexels by Sora Shimazaki, PDM

Хакер ObamaCare выложил на подпольном криминальном форуме BreachForums 9 948 575 739 уникальных паролей, собранных в результате взломов и утечек. Компиляция под названием RockYou2024 содержит около 4 тысяч баз данных, формировавшихся на протяжении двух десятилетий. По сравнению с прошлой редакцией она приросла 1,5 миллиардами паролей, украденных за последние три года.

"По сути, утечка RockYou2024 представляет собой подборку реальных паролей, используемых людьми по всему миру", — объясняют эксперты.

В связи с утечкой возрастает риск получения злоумышленниками несанкционированного доступа к различным сервисам и сайтам, в том числе государственным, с подменой учётных данных, предупреждают они. Это касается любых онлайн-сервисов — от веб-камер до промышленного оборудования.

Кроме того, украденные пароли способны породить каскад утечек данных, финансовых мошенничеств и краж персональной информации, так как могут быть использованы для взлома методом подбора.

Включите двухфакторную аутентификацию, призывает главный специалист по информации о безопасности Ян Торнтон-Трамп из агентства по разведке угроз Cyjax. По его мнению, её пора уже сделать обязательной везде.

Внимательно проанализируйте своё отношение к безопасности, советует глобальный консультант по кибербезопасности ESET Джейк Мур. "На самом деле нет никаких оправданий тому, чтобы не использовать уникальные пароли для каждой учётной записи, поскольку утечки данных, к сожалению, продолжают происходить и будут учащаться", — заявил он.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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