Ведущий научный журнал Nature принуждает российских учёных к предательству своих альма-матер

Ведущий британский научный журнал Nature отказывал в публикации директору Международного центра теоретической физики МФТИ Алексею Кавокину в связи с его работой в попавшим под санкции учреждении. Об этом постыдном факте дискриминации учёный рассказал ТАСС в понедельник.
"Мою статью недавно приняли к публикации в Nature Physics, очень престижный научный журнал. И в самый последний момент редактор мне пишет: с аффилиацией МФТИ мы не сможем выпустить эту статью", — пожаловался физик.
"Статья в итоге вышла, однако мне пришлось убрать упоминание МФТИ и воспользоваться тем, что в тот момент у меня еще была "китайская" аффилиация. Это было очень неприятно", — признался он.
Этот возмутительный случай — уже не первый, добавил Кавокин. Недавно, к примеру, профессору "Сколтеха" Артёму Оганову поставили условие исключить любые упоминания о России в выступлении на Международном геологическом конгрессе, в результате чего он вынужден был отказаться от участия в мероприятии.
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