Ведущий научный журнал Nature принуждает российских учёных к предательству своих альма-матер

Физик Кавокин заявил о дискриминации со стороны журнала Nature

1:07 Your browser does not support the audio element. Наука

Ведущий британский научный журнал Nature отказывал в публикации директору Международного центра теоретической физики МФТИ Алексею Кавокину в связи с его работой в попавшим под санкции учреждении. Об этом постыдном факте дискриминации учёный рассказал ТАСС в понедельник.

Фото: ESO/M. Kornmesser (photo displayed on the magazine cover) is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International license

"Мою статью недавно приняли к публикации в Nature Physics, очень престижный научный журнал. И в самый последний момент редактор мне пишет: с аффилиацией МФТИ мы не сможем выпустить эту статью", — пожаловался физик.

"Статья в итоге вышла, однако мне пришлось убрать упоминание МФТИ и воспользоваться тем, что в тот момент у меня еще была "китайская" аффилиация. Это было очень неприятно", — признался он.

Этот возмутительный случай — уже не первый, добавил Кавокин. Недавно, к примеру, профессору "Сколтеха" Артёму Оганову поставили условие исключить любые упоминания о России в выступлении на Международном геологическом конгрессе, в результате чего он вынужден был отказаться от участия в мероприятии.