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Пенсионеров с компьютерными проблемами послали в салон связи

Эксперт Гребенников предупредил пенсионеров о недобросовестных компьютерных мастерах

2:14
Наука » Технологии

Если компьютер стал зависать или тормозить, для начала стоит попробовать его просто перезагрузить, посоветовал директор Российской ассоциации электронных коммуникаций Сергей Гребенников. В разговоре с Pravda.Ru он дал несколько рекомендаций неискушённым пользователям ПК и гаджетов, в том числе пенсионерам.

Эксперт Гребенников предупредил пенсионеров о недобросовестных компьютерных мастерах
Фото: Freepik by drobotdean, PDM

Если перезагрузка не помогла, можно обратиться за помощью к более сведущим людям — например детям или молодым соседям, продолжает эксперт.

А вот вызывать компьютерного мастера по объявлению у подъезда или листовке из почтового ящика он категорически не советует. "Потому что скорее всего вам будут навязаны дополнительные услуги, которые вам абсолютно не нужны. Предложат обновить программное обеспечение, скажут, что нужно какие-то программы поставить. Зачастую эти программы бесплатные, но при этом пенсионерам это будут навязывать и продавать, говорить, что без этого их компьютер жить не сможет", — объясняет собеседник издания.

"Что касается пенсионеров, людей пожилого возраста, то, скорее всего, это либо планшет, либо смартфон — вряд ли компьютер. И здесь я бы посоветовал пойти в любой салон сотовой связи (МТС, "Билайн", Tele2, "Мегафон") и попросить сотрудников помочь с настройкой либо обновлением программного обеспечения. Эта услуга, если я не ошибаюсь, есть почти у всех операторов мобильной связи. И там вам с удовольствием помогут. Естественно, здесь вы не столкнётесь ни с каким обманом", — подсказывает Гребенников.

"Вы можете спокойно пойти, если вы даже не являетесь абонентом этого оператора сотовой связи, и вам, конечно, обязательно помогут. Да, это может стоить денег. Мне кажется, это до 500 рублей. Но вам, скорее всего, обязательно помогут", — уверяет он.

Москвичам проще. "В Москве действуют специальные программы для ремонта компьютеров, и на Mos.ru можно вызвать мастера абсолютно бесплатно для решения подобных вопросов", — заключил специалист.

Счёт за услуги
Счёт за услуги "компьютерного мастера"
Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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