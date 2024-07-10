Энтомолог оценил опасность пауков средней полосы для человека: могут укусить

Любой паук способен укусить, предупредил энтомолог Вадим Марьинский

1:37 Your browser does not support the audio element. Наука Экология

Распространённые в средней полосе пауки безопасны для человека, заверил Pravda.Ru научный сотрудник кафедры общей экологии и гидробиологии биологического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова, энтомолог Вадим Марьинский.

Фото: Wikimedia Commons by Ciar, CC BY-SA 3.0

"Но стоит одновременно понимать, что в принципе любой паук может, по крайней мере, попытаться укусить человека. И чем большего он размера, тем больше он преуспеет", — предупредил собеседник издания.

Укус достаточно крупного паука, например крестовика, сопоставим по последствиям с укусом осы. "Укус крупного паука из тех, что обитают в средней полосе России, может по ощущениям восприниматься как укус осы, но за ним не будет следовать никакого отравления, может только какое-то локальное раздражение быть или локальная боль в месте укуса", — пояснил специалист.

"Поэтому общая рекомендация при взаимодействии с пауками — лучше их руками не трогать, особенно крупных. Это может быть больно", — посоветовал он.

Бороться с пауками не нужно — они полезные. "Они способствуют снижению численности различных насекомых в доме, что, безусловно, хорошо. Если вдруг в дом заполз какой-нибудь крупный паук, например паук-крестовик, то лучше его просто выкинуть куда-нибудь из дома. Пауки — это очень важный компонент экосистемы, они контролируют численность насекомых, поэтому если у вас на участке живёт крупный паук, то, например, у вас будет чуть меньше комаров", — заключил Марьинский.