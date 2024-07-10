Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как выбрать стиль женщинам старше 50 лет: советы стилиста
Экономисты посоветовали россиянам новые способы сбережения средств
Правильное приготовление котлет: что делать, если они постоянно пригорают
Критерии выбора чемодана, на которые стоит обратить внимание
Как новые ИИ-функции Windows 11 изменят работу приложений и игр
Эрик Крипке признался, что ему всё труднее удивлять зрителей сериала "Пацаны"
Бывшего мужа Бони Алекса Смерфита заметили в компании модели Victoria's Secret
Как избежать перегрева двигателя летом: советы моториста
Веснина сообщила, что отправится на ОИ-2024 в Париж
Энтомолог оценил опасность пауков средней полосы для человека: могут укусить

Любой паук способен укусить, предупредил энтомолог Вадим Марьинский

1:37
Наука » Экология

Распространённые в средней полосе пауки безопасны для человека, заверил Pravda.Ru научный сотрудник кафедры общей экологии и гидробиологии биологического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова, энтомолог Вадим Марьинский.

Любой паук способен укусить, предупредил энтомолог Вадим Марьинский
Фото: Wikimedia Commons by Ciar, CC BY-SA 3.0

"Но стоит одновременно понимать, что в принципе любой паук может, по крайней мере, попытаться укусить человека. И чем большего он размера, тем больше он преуспеет", — предупредил собеседник издания.

Укус достаточно крупного паука, например крестовика, сопоставим по последствиям с укусом осы. "Укус крупного паука из тех, что обитают в средней полосе России, может по ощущениям восприниматься как укус осы, но за ним не будет следовать никакого отравления, может только какое-то локальное раздражение быть или локальная боль в месте укуса", — пояснил специалист.

"Поэтому общая рекомендация при взаимодействии с пауками — лучше их руками не трогать, особенно крупных. Это может быть больно", — посоветовал он.

Бороться с пауками не нужно — они полезные. "Они способствуют снижению численности различных насекомых в доме, что, безусловно, хорошо. Если вдруг в дом заполз какой-нибудь крупный паук, например паук-крестовик, то лучше его просто выкинуть куда-нибудь из дома. Пауки — это очень важный компонент экосистемы, они контролируют численность насекомых, поэтому если у вас на участке живёт крупный паук, то, например, у вас будет чуть меньше комаров", — заключил Марьинский.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Какие растения не любят настой из крапивы: узнайте, какие культуры страдают от популярного удобрения

Настой из крапивы является одним из самых популярных и эффективных природных удобрений для сада.

Эксперты назвали растения, которые не любят настой крапивы
Даня Милохин отбивается от кредиторов в соцсетях
Блогер Даня Милохин ответил на требование вернуть денежный долг
Рубленые куриные котлеты: самые низкокалорийные и полезные из всех возможных
Настоящие гении среди кошек: названы топ самых умных пород мурлык
Чистота и добросовестность — залог успешного заведения общепита Дмитрий Плотников Александру Панкратову-Чёрному вручили приз "За вклад в профессию" Анжела Якубовская Есть ли противоядие против онкологии Сергей Лебедев
Актёр Сергей Безруков похвастался красавицей женой в День семьи, любви и верности
Советы водителю, если происходит блокировка GPS сигнала вблизи стратегических объектов
Торт из пряников с творогом, сметаной и вишней: такой простой, что его приготовят даже дети
Торт из пряников с творогом, сметаной и вишней: такой простой, что его приготовят даже дети
Последние материалы
Как выбрать стиль женщинам старше 50 лет: советы стилиста
Экономисты посоветовали россиянам новые способы сбережения средств
Правильное приготовление котлет: что делать, если они постоянно пригорают
Любой паук способен укусить, предупредил энтомолог Вадим Марьинский
Критерии выбора чемодана, на которые стоит обратить внимание
Как новые ИИ-функции Windows 11 изменят работу приложений и игр
Эрик Крипке признался, что ему всё труднее удивлять зрителей сериала "Пацаны"
Бывшего мужа Бони Алекса Смерфита заметили в компании модели Victoria's Secret
Как избежать перегрева двигателя летом: советы моториста
Веснина сообщила, что отправится на ОИ-2024 в Париж
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников