Выяснилось, куда пропадали воробьи в городах и почему начали возвращаться

Орнитолог Мишин назвал причиной сокращения численности воробьёв в городах пандемию

1:40 Your browser does not support the audio element. Наука Экология

Многие замечали, что в последние годы из наших городов будто бы совсем пропали воробьи. О причинах этого очевидно неблагоприятного явления Pravda.Ru узнала у орнитолога, основателя приюта для птиц "Орнитарий" Вадима Мишина.

Фото: Flickr by Christian, CC BY-SA 2.0

"Во-первых, они не пропадали. Просто их популяция несколько сократилась", — уточнил он.

"Сократилась она из-за глобального благоустройства. Дело в том, что птицы и в том числе воробьи выкармливают птенцов насекомыми. А когда идет глобальное благоустройство, то происходит стерилизация лесных пространств городских", — объяснил эксперт.

"Плюс ко всему прочему ситуацию осложнила эпидемия коронавируса, когда фактически всех людей закрыли по домам и общепит тоже фактически закрыли. Работали только навынос. Для птиц это тоже удар. Потому что взрослые воробьи-то у нас как раз с руки питались. А тут прикрылась лавочка. И им пришлось откочёвывать", — добавил он.

С окончанием локдауна ситуация начала выправляться. "Всё потихонечку начинает возвращаться на круги своя. И в том числе воробьи — тоже. И нас с вами разморозили, мы вышли на улицы, и у нас кругом кафе, и теперь воробьи могут спокойно вместе с нами со стола таскать, что им понравится", — заметил собеседник издания.

Он призвал помогать городским птицам — подкармливать, вешать скворечники и синичники, потому что пернатые — это не только неотъемлемая часть экосистемы, но и важная составляющая психического благополучия человека.