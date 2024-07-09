Резкое снижение численности дикого лосося в Балтике беспокоит учёных: названа причина вымирания

Количество дикого лосося в Балтийском море резко уменьшилось, что шведские ученые связывают с нехваткой балтийской салаки, основной пищи лосося, которая также используется для производства рыбной муки на норвежских лососевых фермах.
Юхан Данневитс из Сельскохозяйственного университета Швеции отметил, что такой способ использования природных ресурсов вызывает вопросы. В прошлом году количество лосося, пришедшего на нерест в балтийские реки, составило лишь пятую часть от прежних уровней, и текущая ситуация не изменилась. Подобная проблема наблюдается и в Норвегии, где численность дикого лосося также достигла рекордно низкого уровня.
Ученые считают, что основными угрозами для дикого лосося являются изменение климата и интенсивное разведение рыбы на фермах.
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