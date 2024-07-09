Резкое снижение численности дикого лосося в Балтике беспокоит учёных: названа причина вымирания

Численность дикого лосося в Балтийском море резко сократилась

1:01 Your browser does not support the audio element. Наука

Количество дикого лосося в Балтийском море резко уменьшилось, что шведские ученые связывают с нехваткой балтийской салаки, основной пищи лосося, которая также используется для производства рыбной муки на норвежских лососевых фермах.

Фото: flickr.com by Bureau of Land Management Oregon and Washington

Юхан Данневитс из Сельскохозяйственного университета Швеции отметил, что такой способ использования природных ресурсов вызывает вопросы. В прошлом году количество лосося, пришедшего на нерест в балтийские реки, составило лишь пятую часть от прежних уровней, и текущая ситуация не изменилась. Подобная проблема наблюдается и в Норвегии, где численность дикого лосося также достигла рекордно низкого уровня.

Ученые считают, что основными угрозами для дикого лосося являются изменение климата и интенсивное разведение рыбы на фермах.

Ранее сообщалось, что российские учёные обнаружили необычное поведение микроскопической осы.