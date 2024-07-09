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Океаны больше не спасают нас от углекислого газа: всему виной замедление течений

Замедление океанских течений приведёт к снижению поглощения CO2

0:51
Наука

Американские климатологи из Массачусетского технологического института (MIT) установили, что замедление глобального "конвейера течений" в Мировом океане приведет к уменьшению поглощения углекислого газа океанскими водами.

Замедление океанских течений приведёт к снижению поглощения CO2
Фото: commons.wikimedia.org by Brocken Inaglory, CC BY-SA 4.0

Исследования, проведенные на основе компьютерной модели, показывают, что снижение скорости движения океанских течений изменяет циркуляцию соединений железа, жизненно важных для фитопланктона. Это приводит к снижению активности фотосинтезирующих микроорганизмов и, как следствие, к уменьшению поглощения СО2, сообщает ТАСС.

Предполагается, что круговорот воды может замедлиться на 30% из-за таяния полярных ледников, что не только снизит поглощение углекислого газа океаном, но и приведет к выбросу СО2 в атмосферу, ускоряя глобальное потепление.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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