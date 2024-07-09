Илон Маск раскрыл планы SpaceX по колонизации Марса: бизнесмен ответил недоброжелателям

Илон Маск рассказал о планах SpaceX по колонизации Марса

1:00 Your browser does not support the audio element. Наука

Недавно астрофизик и инженер-программист Питер Хейг опубликовал новую статистику запусков ракет компании SpaceX.

Фото: flickr.com by Daniel Oberhaus, CC BY-SA 4.0

Это вызвало обсуждение среди пользователей о том, что компания Илона Маска в основном отправляет в космос спутники Starlink для получения прибыли. В дискуссию вмешался сам Илон Маск, генеральный директор SpaceX, заявив, что компания намерена колонизировать Марс, сообщает Naked Science.

Маск подчеркнул, что основной вопрос заключается в том, сможет ли земная цивилизация поддерживать свой технологический уровень достаточно долго, чтобы марсианская колония могла развиваться самостоятельно, даже в случае прекращения поставок с Земли. Если это удастся, человечество преодолеет Великий фильтр Ферми для одной планеты.

Ранее сообщалось, что китайские учёные планируют изменить траекторию астероида с помощью зонда-импактора.