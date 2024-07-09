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Илон Маск раскрыл планы SpaceX по колонизации Марса: бизнесмен ответил недоброжелателям

Илон Маск рассказал о планах SpaceX по колонизации Марса

1:00
Наука

Недавно астрофизик и инженер-программист Питер Хейг опубликовал новую статистику запусков ракет компании SpaceX.

Илон Маск рассказал о планах SpaceX по колонизации Марса
Фото: flickr.com by Daniel Oberhaus, CC BY-SA 4.0

Это вызвало обсуждение среди пользователей о том, что компания Илона Маска в основном отправляет в космос спутники Starlink для получения прибыли. В дискуссию вмешался сам Илон Маск, генеральный директор SpaceX, заявив, что компания намерена колонизировать Марс, сообщает Naked Science.

Маск подчеркнул, что основной вопрос заключается в том, сможет ли земная цивилизация поддерживать свой технологический уровень достаточно долго, чтобы марсианская колония могла развиваться самостоятельно, даже в случае прекращения поставок с Земли. Если это удастся, человечество преодолеет Великий фильтр Ферми для одной планеты.

Ранее сообщалось, что китайские учёные планируют изменить траекторию астероида с помощью зонда-импактора.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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