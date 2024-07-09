Илон Маск раскрыл планы SpaceX по колонизации Марса: бизнесмен ответил недоброжелателям

Недавно астрофизик и инженер-программист Питер Хейг опубликовал новую статистику запусков ракет компании SpaceX.
Это вызвало обсуждение среди пользователей о том, что компания Илона Маска в основном отправляет в космос спутники Starlink для получения прибыли. В дискуссию вмешался сам Илон Маск, генеральный директор SpaceX, заявив, что компания намерена колонизировать Марс, сообщает Naked Science.
Маск подчеркнул, что основной вопрос заключается в том, сможет ли земная цивилизация поддерживать свой технологический уровень достаточно долго, чтобы марсианская колония могла развиваться самостоятельно, даже в случае прекращения поставок с Земли. Если это удастся, человечество преодолеет Великий фильтр Ферми для одной планеты.
Ранее сообщалось, что китайские учёные планируют изменить траекторию астероида с помощью зонда-импактора.
Июль - самый разгар сезона для огурцов, они активно наращивают вегетативную массу и наполняют плоды питательными веществами. Регулярная и правильная подкормка в этот период критически важна для получения хорошего урожая. Рассмотрим, какие подкормки будут наиболее эффективны для огурцов в июле.