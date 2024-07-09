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"Тот, кто сломает это, умрёт": древняя печать Хеттской империи ужаснула археологов

Найдена древняя печать Хеттской империи с уникальной надписью

1:26
Наука

Во время раскопок в провинции Кырыккала (Турция) была обнаружена клинописная печать, использовавшаяся королевской семьей Хеттской империи.

Найдена древняя печать Хеттской империи с уникальной надписью
Фото: Arkeonews by İHA, PDM

"Тот, кто сломает это, умрёт", — гласила надпись на печати, что привлекло внимание исследователей.

Бюклюкале находится на месте пересечения реки Кызылырмак, которая была важным транспортным перекрестком с древних времен. Раскопки под руководством доцента профессора Кимиеси Мацумуры, проводившиеся в течение 14 лет, показали, что город был значимым центром во времена ассирийских торговых колоний и Хеттской империи.

При раскопках были найдены важные исторические останки, включая клинописный оттиск печати Хеттской империи. Надпись на печати указывает на суровые наказания за нарушение соглашений, что примечательно, так как законы хеттов обычно предусматривали штрафы или компенсацию вместо смертной казни, сообщает Arkeonews.

Доцент профессор Кимиеси Мацумура отметил, что Бюклюкале был важным городом в Хеттской империи и печать, использовавшаяся королем и королевой, была найдена во время прошлогодних раскопок. Он объяснил, что такие печати ставились на контрактах для указания на наказания за их нарушение, демонстрируя интенсивные отношения города с королевской семьей из Хаттусы.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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