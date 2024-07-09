Историю древних водяных мельниц Франции удалось восстановить: учёным помогли карбонатные отложения

Археологи восстановили историю древних водяных мельниц в Барбегале

1:21 Your browser does not support the audio element. Наука

Археологи столкнулись с задачей восстановления информации о водяных мельницах в Барбегале, Франция, II века н.э., от которых остались лишь руины.

Фото: commons.wikimedia.org by Jean-Pol GRANDMONT, CC BY 2.0

Этот комплекс из 16 мельниц был уникален, и до сих пор данные ограничивались плохо сохранившимися руинами и находками, такими как монета Траяна.

Исследователи из Университета Иоганна Гутенберга в Майнце, используя карбонатные отложения, хранящиеся в Археологическом музее в Арле, смогли реконструировать историю мельниц. Анализ 140 фрагментов карбоната показал, что деревянные водяные колеса и каналы заменялись каждые три-восемь лет. Изотопный анализ позволил определить периоды эксплуатации и сезонные изменения, сообщает Arkeonews.

Также было установлено, что мельницы использовались независимо друг от друга, а западная сторона комплекса была заброшена раньше восточной. После заброшенности, карбонатные отложения продолжали образовываться, указывая на продолжающееся течение воды. Эти находки помогли раскрыть ранее неизвестные детали эксплуатации и обслуживания мельниц Барбегала.

Ранее сообщалось, что древний некрополь с уникальными артефактами найден в Каппадокии.