Древний некрополь с уникальными артефактами найден в Каппадокии: археологи продолжают раскопки

Учёные обнаружили уникальный некрополь в Турции

1:02 Your browser does not support the audio element. Наука

В Каппадокии (Турция) было сделано уникальное археологическое открытие некрополя, не связанного с традиционными каменными захоронениями.

Фото: Wikipedia by Dr._Colleen_Morgan, CC BY 2.0

Некрополи в Каппадокии обычно состоят из овальных ям в полах и стенах пещерных церквей для захоронения святых, иногда расположенных за пределами церквей из-за геологических особенностей.

Перед церковью Токалы был впервые обнаружен некрополь без вырезанных в скале могил, включая детское захоронение с артефактами, которые будут выставлены в музее Невшехира. Кроме того, найдены подвал, кухня и мастерская церкви Балконлу. Церковь Токалы известна своими размерами, подземной часовней и фресками девятого века, сообщает Arkeonews.

Раскопки продолжаются на старой дороге между Ортахисаром и Гереме, в рамках проекта "Наследие для будущего", с планами расширить археопарк в 2025–2026 годах.