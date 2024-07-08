Взбивает жертв и выделяет неизвестное вещество: микроскопическая оса удивила российских учёных

Российские учёные обнаружили необычное поведение микроскопической осы

1:19 Your browser does not support the audio element. Наука

Российские ученые из Саратовского госуниверситета имени Чернышевского изучают микроскопическую осу Eupelmus messene, которая привлекла их внимание своими необычными свойствами.

Фото: commons.wikimedia.org by Alandmanson, CC BY 4.0

Исследование касалось мухи-орехотворки (Aulacidea hieracii), которая образует галлы на растении ястребинка могучая. Внутри этих галлов развиваются личинки, которые впадают в зимнюю спячку. Ученые с помощью Рамановской спектроскопии обнаружили, что даже во время спячки личинки продолжают синтезировать каротиноиды, сообщает РИА Новости.

Однако личинки часто становятся жертвами паразитирующей осы Eupelmus messene, которая использует свой яйцеклад для проникновения в галлы и "взбивает" их содержимое перед откладыванием яйца. Этот процесс также сопровождается выделением неизвестного вещества, которое может служить консервантом.

Ученые предполагают, что изучение этого вещества и механизмов выживания микроскопических паразитов может привести к созданию новых технологий и решению экологических проблем, например, в борьбе с инвазивными видами.

Ранее сообщалось, что учёные создали мышей с человеческой иммунной системой.