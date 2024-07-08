Пластиковые отходы можно сжигать без вреда для природы: в этом поможет электростатическое поле

Исследователи ВятГУ предложили новый метод утилизации пластиковых медицинских отходов, который предотвращает образование токсичных веществ.
Утилизация отходов важна для предотвращения экологических последствий. Медицинские полимерные изделия требуют особого подхода из-за возможного содержания биоматериала. Обычное сжигание приводит к образованию токсичных веществ, таких как угарный газ и канцерогенные диоксины.
Метод ученых из ВятГУ включает сжигание полимеров в электростатическом поле, что снижает выделение угарного газа на 20-30% и увеличивает скорость горения. Электрическое поле изменяет геометрию и температуру факела горения, улучшая химическое взаимодействие реагентов и увеличивая полноту сгорания, сообщает РИА Новости.
Исследования показали, что направление поля против потока горящей смеси интенсифицирует образование горючего газа и улучшает перемешивание свежего окислителя с продуктами разложения полимера, что также повышает полноту сгорания.
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