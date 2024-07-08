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Пластиковые отходы можно сжигать без вреда для природы: в этом поможет электростатическое поле

Учёные предложили безопасный метод утилизации пластиковых отходов

1:29
Наука

Исследователи ВятГУ предложили новый метод утилизации пластиковых медицинских отходов, который предотвращает образование токсичных веществ.

Учёные предложили безопасный метод утилизации пластиковых отходов
Фото: commons.wikimedia.org by Deeneris, CC BY-SA 4.0

Утилизация отходов важна для предотвращения экологических последствий. Медицинские полимерные изделия требуют особого подхода из-за возможного содержания биоматериала. Обычное сжигание приводит к образованию токсичных веществ, таких как угарный газ и канцерогенные диоксины.

Метод ученых из ВятГУ включает сжигание полимеров в электростатическом поле, что снижает выделение угарного газа на 20-30% и увеличивает скорость горения. Электрическое поле изменяет геометрию и температуру факела горения, улучшая химическое взаимодействие реагентов и увеличивая полноту сгорания, сообщает РИА Новости.

Исследования показали, что направление поля против потока горящей смеси интенсифицирует образование горючего газа и улучшает перемешивание свежего окислителя с продуктами разложения полимера, что также повышает полноту сгорания.

Специалисты ВятГУ создали модель мусоросжигающей печи для изучения различных режимов горения и способов сжигания, что позволит оптимизировать процесс горения в реальных промышленных установках.

Ранее сообщалось, что китайские учёные планируют изменить траекторию астероида с помощью зонда-импактора.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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