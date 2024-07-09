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Революция в медицине: как обнаружить риск внезапной смерти заранее

Найден способ предотвращения внезапной смерти от инфаркта

1:46
Наука

Сердечная недостаточность остается одной из ведущих причин внезапной смерти во всем мире. Проблема заключается в том, что её трудно предсказать заранее. Финские ученые предложили новую методику анализа сердечного ритма, которая может предупредить людей, находящихся в группе риска.

Найден способ предотвращения внезапной смерти от инфаркта
Фото: Wikipedia by Irfansevket2905, CC BY-SA 4.0

Этот метод был разработан исследователями из Университета Тампере. Он основан на использовании показателя анализа отклоняющихся колебаний (DFA2 a1), который позволяет выявить изменения в вариабельности сердечного ритма. Внезапная сердечная смерть (ВСС) чаще всего происходит из-за перегрузки сердца короткими электрическими импульсами на фоне ограниченного притока крови.

Эксперты проанализировали данные 2794 взрослых в течение 8,3 лет и установили, что DFA2 a1 является мощным и независимым предиктором ВСС, особенно усиливаясь в состоянии покоя. Специалисты отметили, что показатели интервалов сердечного ритма у людей с высоким риском в состоянии покоя практически идентичны характеристикам здорового сердца при физической нагрузке.

Важно отметить, что для оценки рисков ВСС не требуются сложные стационарные приборы. Носимые устройства, такие как умные часы, способны измерять состояния покоя и активности.

Этот алгоритм точнее других существующих методов, однако теперь исследователям необходимо протестировать его на более широких группах. Они надеются, что полученные данные помогут предсказывать кризисы и предотвращать летальные исходы.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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