Найден способ выявить болезнь мозга со 100%-й летальностью

Neurology: найдены белки, которые помогут выявить супрануклеарный паралич взора

1:21 Your browser does not support the audio element. Наука

Прогрессирующий супрануклеарный паралич взора — редкое и малоизученное неврологическое заболевание с неизбежным летальным исходом. В большинстве случаев его диагностируют лишь посмертно. Однако исследование, опубликованное в журнале Neurology, может изменить эту ситуацию.

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Учёные обнаружили белки в спинномозговой жидкости, присутствующие исключительно у пациентов с супрануклеарным параличом взора. Это открытие может стать основой для первого диагностического метода этого заболевания. Более того, в будущем разработка препаратов, нацеленных на эти белки, может спасти многих пациентов.

Прогрессирующий супрануклеарный паралич взора часто путают с болезнью Паркинсона, но он развивается значительно быстрее и не поддается лечению препаратами против болезни Паркинсона. Большинство пациентов с этим заболеванием живут не более семи лет после появления первых симптомов.

Предполагается, что причиной прогрессирующего супрануклеарного паралича взора является накопление тау-белков в мозге, что приводит к гибели нервных клеток. Это, в свою очередь, вызывает нарушение равновесия с частыми падениями назад и трудности в движении глаз вверх и вниз.