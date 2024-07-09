Найден способ выявить болезнь мозга со 100%-й летальностью

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Neurology: найдены белки, которые помогут выявить супрануклеарный паралич взора

1:21
Наука

Прогрессирующий супрануклеарный паралич взора — редкое и малоизученное неврологическое заболевание с неизбежным летальным исходом. В большинстве случаев его диагностируют лишь посмертно. Однако исследование, опубликованное в журнале Neurology, может изменить эту ситуацию.

Neurology: найдены белки, которые помогут выявить супрануклеарный паралич взора
Фото: Pixexid by Unreal, CC BY 4.0

Учёные обнаружили белки в спинномозговой жидкости, присутствующие исключительно у пациентов с супрануклеарным параличом взора. Это открытие может стать основой для первого диагностического метода этого заболевания. Более того, в будущем разработка препаратов, нацеленных на эти белки, может спасти многих пациентов.

Прогрессирующий супрануклеарный паралич взора часто путают с болезнью Паркинсона, но он развивается значительно быстрее и не поддается лечению препаратами против болезни Паркинсона. Большинство пациентов с этим заболеванием живут не более семи лет после появления первых симптомов.

Предполагается, что причиной прогрессирующего супрануклеарного паралича взора является накопление тау-белков в мозге, что приводит к гибели нервных клеток. Это, в свою очередь, вызывает нарушение равновесия с частыми падениями назад и трудности в движении глаз вверх и вниз.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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