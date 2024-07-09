Секрет долголетия: как популярное средство от диабета защищает от опасных опухолей

Названо лекарство, снижающее риск развития 10 форм рака

1:52 Your browser does not support the audio element. Наука

Американские медики обнаружили, что прием семаглутида и его аналогов значительно снижает вероятность развития множества видов опухолей, связанных с лишним весом и ожирением.

Фото: commons.wikimedia.org by Pöllö, CC BY 3.0

Как сообщается в научном журнале JAMA Network Open, семаглутид первоначально использовался для лечения диабета, но в последнее время его активно применяют и как эффективное, хотя и дорогостоящее средство для похудения.

Недавние исследования показали, что пациенты с диабетом второго типа, принимавшие семаглутид или его аналоги, значительно реже страдали от 10 из 13 видов рака, связанных с ожирением. Среди них рак желчного пузыря и поджелудочной железы, а также ряд других диагнозов, для которых риски оказались ниже в два раза и более.

Группа медиков из Университета Кейс-Вестерн-Резерв пришла к таким выводам, наблюдая за жизнью более 1,6 млн пациентов с диабетом второго типа, у которых не было онкологических заболеваний на момент начала исследования. Некоторые из них принимали только инсулин, другие — различные лекарства от диабета, такие как метформин, семаглутид и его аналоги.

Наблюдения продолжались около 13 лет.

Основное внимание исследователей было сосредоточено на 13 формах опухолей, риски которых существенно увеличиваются при наборе лишнего веса.

Анализ данных показал, что прием семаглутида и его аналогов значительно снижает риски развития 10 из 13 форм рака по сравнению с пациентами, получавшими только инсулин. Снижение варьировалось от 31% для рака почек до 2,85 раз для рака желчного пузыря.