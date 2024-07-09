Секреты комедии: почему ИИ всегда будет плохим комиком

Искусственный интеллект и юмор: ИИ не может генерировать смешное

1:48 Your browser does not support the audio element. Наука

Искусственный интеллект (ИИ) уже давно продемонстрировал свои возможности в различных областях: он пишет академические эссе, диагностирует заболевания и управляет беспилотными автомобилями. Однако, несмотря на все свои достижения, ИИ всё ещё не способен понять и создавать юмор. По данным журнала The Week, искусственный интеллект не может генерировать шутки и мемы.

Фото: cleanpublicdomain.com by Doodlebug, CC0

Комедия — это сложная и контекстуальная область. Даже простой мем может требовать нескольких уровней понимания, чтобы быть понятым. Юмор субъективен, и чтобы шутка была смешной, она должна основываться на эмоциональных истинах и личных переживаниях. Однако ИИ не обладает субъективностью и личными чувствами, у него нет жизненного опыта, из которого можно черпать материал для шуток.

Исследование, проведённое в 2023 году, показало, что из 1008 "оригинальных" шуток, созданных ChatGPT, более 90% были вариациями одних и тех же 25 шуток. Это подтверждает неспособность ИИ создавать по-настоящему оригинальный юмор. Ишаани Приядаршини в своей диссертации на эту тему отметила, что интернет-мемы служат отличными контрольными точками, подтверждающими превосходство людей над машинами.

Одной из ключевых причин, почему ИИ не может быть смешным, является его неспособность бросать вызов устоявшимся нормам. Юмор часто выходит за рамки приличий и политической корректности, а ИИ запрограммирован следовать этим рамкам.

Как отмечает Гай Хоффман, профессор Корнелльского университета, ИИ, являясь консервативной технологией, не понимает, что такое табу, и не может их нарушить.