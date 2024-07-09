В США одобрили препарат, замедляющий развитие болезни Альцгеймера

Daily Mail: в США одобрили Донанемаб для замедления развития болезни Альцгеймера

1:13 Your browser does not support the audio element. Наука

В США был одобрен Донанемаб — второй препарат для лечения болезни Альцгеймера, предназначенный для замедления прогрессирования деменции, сообщает Daily Mail.

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Донанемаб нацелен на удаление бета-амилоидных агрегатов, которые считаются причиной потери нервных клеток и проявления симптомов болезни Альцгеймера. Клинические испытания показали, что препарат способен замедлить ухудшение мозговой деятельности до 35%.

Через полтора года у пациентов, принимавших препарат, было на 84% меньше амилоидных агрегатов по сравнению с контрольной группой, получавшей плацебо.

Препарат вводится внутривенно один раз в месяц. Стоимость одного флакона составит 695 долларов.

Несмотря на значительный прорыв в лечении болезни Альцгеймера, эксперты выразили обеспокоенность по поводу Донанемаба из-за риска кровоизлияний в мозг, что привело к нескольким смертельным случаям во время исследований. У 25% пациентов развился отек мозга.

Ранее в США был одобрен Леканемаб, который также используется для лечения пациентов с болезнью Альцгеймера.