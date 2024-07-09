В США одобрили препарат, замедляющий развитие болезни Альцгеймера

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Daily Mail: в США одобрили Донанемаб для замедления развития болезни Альцгеймера

1:13
Наука

В США был одобрен Донанемаб — второй препарат для лечения болезни Альцгеймера, предназначенный для замедления прогрессирования деменции, сообщает Daily Mail.

Daily Mail: в США одобрили Донанемаб для замедления развития болезни Альцгеймера
Фото: morguefile.com is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported.

Донанемаб нацелен на удаление бета-амилоидных агрегатов, которые считаются причиной потери нервных клеток и проявления симптомов болезни Альцгеймера. Клинические испытания показали, что препарат способен замедлить ухудшение мозговой деятельности до 35%.

Через полтора года у пациентов, принимавших препарат, было на 84% меньше амилоидных агрегатов по сравнению с контрольной группой, получавшей плацебо.

Препарат вводится внутривенно один раз в месяц. Стоимость одного флакона составит 695 долларов.

Несмотря на значительный прорыв в лечении болезни Альцгеймера, эксперты выразили обеспокоенность по поводу Донанемаба из-за риска кровоизлияний в мозг, что привело к нескольким смертельным случаям во время исследований. У 25% пациентов развился отек мозга.

Ранее в США был одобрен Леканемаб, который также используется для лечения пациентов с болезнью Альцгеймера.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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