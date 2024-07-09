Невероятное открытие: генетическая эволюция продолжается прямо сейчас

В последнее время бытует мнение, что эволюция человека остановилась. Однако современные исследования доказывают, что человек не является "конечным продуктом" эволюции.
Ученые, проанализировав данные о генах, выяснили, что каждый новорожденный имеет в среднем 70 мутаций, которых не было у его родителей. Эти гены и их комбинации могут изменяться под воздействием различных факторов на протяжении поколений. Эмиграция и другие жизненные обстоятельства, а также условия окружающей среды могут повлиять на генетический состав будущих поколений.
Ученые приводят примеры видимых генетических мутаций. Например, устойчивость к малярии у населения Мадагаскара или способность усваивать лактозу у народов Ближнего Востока, Европы и Африки.
Июль - самый разгар сезона для огурцов, они активно наращивают вегетативную массу и наполняют плоды питательными веществами. Регулярная и правильная подкормка в этот период критически важна для получения хорошего урожая. Рассмотрим, какие подкормки будут наиболее эффективны для огурцов в июле.