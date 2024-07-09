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Шокирующие находки: как геномы из древней гробницы изменили наше представление о предках

Раскрыты секреты европейского генома в захоронении возрастом 4500 лет

5:28
Наука

Тщательный анализ геномов людей, похороненных в 4500-летней коллективной гробнице в Бревианд-ле-Пуэнт, близ французского города Труа, раскрыл удивительную историю с важными последствиями. Как указано в статье журнала Science Advances, финальная стадия формирования европейского генома до сих пор присутствует у многих современных европейцев.

Раскрыты секреты европейского генома в захоронении возрастом 4500 лет
Фото: commons.wikimedia.org by Pixabay, PDM

Геном человека — это совокупность генетической информации, содержащейся в ДНК, и он частично отражает историю наших предков.

Формирование генома современных европейцев длилось более 40 000 лет и было обусловлено миграциями и смешением популяций. В результате он представляет собой сложное наследие небольших групп охотников-собирателей, населявших Европу до прибытия около 8000 лет назад популяций из Анатолии и Эгейского региона, которые внесли свой вклад в геном современных европейцев, внедрив сельское хозяйство и одомашнивание животных. Эти земледельцы неолита смешивались с местными охотниками-собирателями и добавили важную часть в геном современных европейцев.

Около 5000-4000 лет назад, кочевые популяции из степей Понта (к северу от Черного моря, от Дуная до Урала) мигрировали в Европу и внесли третий важный компонент в геном европейцев.

Сегодня секвенирование генетической информации стало рутинной процедурой, но для древних геномов процесс остается сложным из-за фрагментированности и разреженности ДНК в древних останках. Команда ученых из Института Жака Моно оптимизировала методы для получения надежных результатов, используя передовые биоинформатические и статистические методы.

Анализ геномов семи человек из гробницы Бревианд, вместе с анализом костей антропологами из Инрапа, показал, что в гробнице находились:

  • Женщина, умершая в возрасте более 60 лет
  • Ее сын, взрослый мужчина 20-39 лет
  • Ее внук 4-8 лет
  • Мать внука 20-39 лет
  • Молодая женщина 20-39 лет
  • Новорожденный молодой женщины
  • Ребенок 6-10 лет

Последние три человека не были связаны с другими в могиле, а последний ребенок не имел биологических связей ни с кем из похороненных. Отцы взрослого мужчины, новорожденного ребенка и ребенка не присутствовали, что предполагает, что это не могила одной биологической семьи. Все женщины имели наследственный компонент, характерный для населения юга Франции и юго-запада Европы, что может объяснить их совместное захоронение.

Геном взрослого мужчины был разделен между французским неолитическим происхождением его матери и геномом кочевых степных народов его отца. Эти кочевники мигрировали в Центральную Европу около 5000 лет назад, смешивались с местными неолитическими популяциями и продолжили миграцию по Европе. В семи людях из гробницы можно увидеть внедрение генома степных кочевников в неолитическое население региона.

Эта уникальная ситуация позволила реконструировать часть генома взрослого мужчины, унаследованного от его отца, который отсутствовал в могиле. Геномная сигнатура отца указывает на его происхождение из северо-западной Европы. Подобный результат был получен для другого мужчины, имевшего степное происхождение, похороненного в долине Эны. Вероятно, эти мужчины принадлежали к одной популяции.

Геномная сигнатура матери взрослого мужчины связана с неолитическим населением юга Франции, что свидетельствует о встрече мигрантов с севера и юга в районе будущего Парижа в финальном неолите.

Анализ древних геномов из других регионов Европы показал две основные волны скрещивания в течение 3-го тысячелетия до н. э. Первая волна произошла между степными кочевниками и неолитическими земледельцами, создавшими культуру шаровидной керамики, около 4900 лет назад. Вторая волна скрещивания произошла 300-400 лет спустя в Западной Европе. В обоих случаях скрещивание происходило между мужчинами-мигрантами и местными женщинами. Именно начало этой второй волны мы обнаружили в гробнице Бревианд-ле-Пуэнт.

Анализ захоронения взрослого мужчины в Сен-Мартен-ла-Гарен показал важную роль скрещивания в формировании европейского генома. Мужчина был похоронен в соответствии с культурой колоколовидных кубков (BBC), типичной для Западной Европы, и его геном указывал на значительное степное происхождение.

Геном современных европейцев, которые жили в Европе на протяжении поколений, включает неолитическую и степную части. Это присутствие более выражено в Северной Европе, чем в Южной Европе.

В заключение, две фазы генетического смешения между степными мигрантами и коренным населением связаны с возникновением новых культур: шнуровой керамики и колоколовидных кубков. Эти встречи и скрещивания сыграли роль в формировании генома современных европейцев.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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