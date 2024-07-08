Кровь надела "белковую корону" на наночастицы с лекарствами

В ГЕОХИ РАН изучили взаимодействие лекарств с наночастицами

1:57 Your browser does not support the audio element. Наука

Доставке лекарств к органам-мишеням при помощи наночастиц сильно мешает их взаимодействие с белками крови. В лаборатории геохимии и аналитической химии благородных металлов Института геохимии и аналитической химии им. В. И. Вернадского РАН посвятили этой проблеме фундаментальное исследование, о результатах которого рассказали в международном журнале Mendeleev Communication.

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Сталкиваясь в организме с различными белками, в первую очередь входящими в состав крови, наночастицы-носители лекарств обрастают слоем белковых молекул — белковой короной, как говорят учёные. Это затрудняет высвобождение действующего вещества, сводя на нет терапевтический эффект препарата.

Изучать эти процессы непосредственно в организме (in vivo) затруднительно, приходится моделировать среду in vitro — в пробирке.

"В представленной работе взаимодействие наночастиц с белковыми компонентами биологических жидкостей исследованы на примере взаимодействия магнитных наночастиц из Fe 3 O 4 @SiO 2 (модифицированных оксидов железа, зарекомендовавших себя в качестве перспективного средства управляемой доставки лекарств) с альбумином. Альбумин — белок, содержание которого в сыворотке крови является доминирующим", — объясняет заведующая лабораторией геохимии и аналитической химии благородных металлов ГЕОХИ РАН доктор химических наук Ирина Кубракова.

Эксперименты показали, как зависит конфигурация белкового слоя от размеров наночастиц и концентрации препарата, который они несут. В зависимости от того, образуется монослой белковых молекул ("твёрдая корона") или более рыхлая "мягкая корона", либо слоёные структуры с чередованием, можно подбирать перспективные наноматериалы для терапии тех или иных заболеваний.