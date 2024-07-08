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Влияние замедления океанских течений на накопление углекислого газа в атмосфере оценили

Учёный Лодердейл предупредил о снижении поглощения углекислоты Мировым океаном

1:50
Наука » Экология

Дальнейшее замедление глобального "конвейера течений" изменит баланс соединений железа в толще вод Мирового океана, что пагубно отразится на его способности поглощать углекислый газ в атмосфере, вычислили учёные. Об исследовании сообщает пресс-служба Массачусетского технологического института (MIT) в понедельник.

Учёный Лодердейл предупредил о снижении поглощения углекислоты Мировым океаном
Фото: Wikimedia Commons by RedAndr, CC BY-SA 4.0

Ранее на экологическую роль океанского фитопланктона возлагались серьёзные надежды. Поглощая углекислоту, он отодвигал неминуемую климатическую катастрофу. Но для его жизнедеятельности необходима интенсивная циркуляция воды.

Учёные построили компьютерную модель Мирового океана, которая учитывала то, как скорость движения воды между толщами воды на разной глубине помогает водорослям и микроорганизмам. "Проведённые нами расчёты показывают, что мы не можем рассчитывать на то, что Мировой океан будет продолжать поглощать значительную часть выбросов СО2 и хранить в глубинных прослойках воды", — сообщил доктор Джонатан Лодердейл с кафедры наук о Земле, атмосфере и планетах MIT.

"Некоторые климатические модели указывают на то, что скорость круговорота воды в океане снизится примерно на 30% в результате таяния полярных ледников. Столь сильное замедление не только замедлит поглощение антропогенных выбросов СО2 водами Мирового океана, но и также может привести к тому, что поднимающиеся глубинные воды будут не поглощать, а выбрасывать СО2 в атмосферу. Это дополнительно ускорит глобальное потепление", — предупредил он.

"Конвейер течений" — это замкнутая система океанских течений в Атлантическом океане, которая сильно влияет на глобальный климат и не менее сильно от него зависит.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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