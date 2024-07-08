В России нашли применение миллионам тонн рисовой шелухи из Китая

В Перми научились делать жидкое стекло из рисовой шелухи

2:12 Your browser does not support the audio element. Наука

В Пермском национальном исследовательском политехническом университете нашли применение рисовой шелухе, сообщила пресс-служба ПНИПУ в понедельник.

Фото: Pixabay is licensed under public domain

Рисовая шелуха считается крупнотоннажным отходом — в одном только Китае её образуется до 40 миллионов тонн в год. Из-за большого содержания неорганических веществ (до 19-21% по массе, тогда как в древесине, например, 5-7 масс. %) она очень плохо поддаётся утилизации — сложна в переработке, трудно горит, долго разлагается в условиях полигона.

Пока что рисовой шелухе найдено одно вторичное применение — добавляют вместо песка в асфальтобетонную смесь. Между тем в ней много аморфного диоксида кремния (аморфного кремнезёма) — ценного сырья. В промышленности его получают из природных минералов, таких как трепел и диатомит. Сложившаяся ситуация выглядит каким-то абсурдным расточительством — ценноё сырьё закатывают в асфальт.

Учёные Пермского Политеха разработали методику получения жидкого стекла (силикатного клея) из золы рисовой шелухи. Об изобретении они рассказали на страницах Construction and Geotechnics в № 1 за этот год (том 15).

"Можно сравнить показатель годового производства золы с добычей минерального аналога — диатомита, который является ценным ископаемым сырьём, и горнодобывающие компании несут большие затраты на его добычу. В то время как зола из рисовой шелухи считается бесполезным отходом. Мы предлагаем рассматривать её как ценный ресурс оксида кремния, который в отличие от аналога является возобновляемым", — говорит заведующий кафедрой "Строительное производство и геотехника" ПНИПУ доктор технических наук Вадим Офрихтер.

В разработанном в Перми процессе органические составляющие рисовой шелухи окисляются полностью, а из примесей получается побочный, но тоже ценный продукт — гранулированное пеностекло, которое может служить теплоизоляционным материалом в строительстве.