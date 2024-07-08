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В Новосибирске придумали ловить детей и преступников в сети Wi-Fi

Преподаватель Залилов предупредил об опасности поиска людей с помощью Wi-Fi

1:55
Наука

Специалисты научно-образовательного центра для наукоёмких промышленных предприятий Новосибирска разработали технологию поиска людей в помещениях с точностью 5-7 метров при помощи сетей Wi-Fi, сообщили в Сибирском государственном университете телекоммуникаций и информатики.

Преподаватель Залилов предупредил об опасности поиска людей с помощью Wi-Fi
Фото: mos.ru is licensed under public domain

Способ будет полезен в помещениях, где уровень GPS недостаточен, а точность определения местоположения по сигналу базовой станции недопутимо низкая — 300-500 метров. Система "цепляется" к любому устройству разыскиваемого человека — от смарт-часов до телефона — и локализует участок, где он находится.

Разработка пригодится для розыска преступников, пропавших без вести, в том числе детей (технологию уже протестировали в одной из школ) и пострадавших в зоне ЧС.

По просьбе ИА RuNews24.ru инновацию оценил руководитель киберспортивного направления Московского центра воспитательных практик, старший преподаватель кафедры компьютерного спорта РУС "ГЦОЛИФК" и кафедры киберспорта университета "Синергия" Максим Залилов.

По его мнению, задумка отличная — при условии использования её в заявленных благих целях.

"Однако к сожалению, часто новые технологии быстрее и успешнее большинства сограждан осваивают далеко не самые высокоморальные люди, — посетовал он. — Высокие технологии очень популярны у мошенников. Нельзя исключать, что поиск людей при помощи Wi-Fi будет использован, например, для незаконной слежки. Либо попыток запугивания жертв телефонными и интернет-хулиганами. Или ещё каким-то аморальным и противозаконным способом".

Эксперт призвал предусмотреть защиту от злонамеренных вариантов применения Wi-Fi поиска людей.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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