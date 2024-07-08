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Учёные вне себя: найденный в 2007-м скелет динозавра ещё не выкопан, а частные коллекционеры уже растащили кости

Гигантский скелет гадрозавра изучат 3D-методом судебно-медицинской экспертизы

2:12
Наука

На северо-востоке Миссисипи найден необычайно хорошо сохранившийся скелет жившего свыше 80 миллионов лет назад гигантского динозавра. О его изучении рассказала Daily Mail.

Гигантский скелет гадрозавра изучат 3D-методом судебно-медицинской экспертизы
Фото: American Museum of Natural History by Charles R. Knight, PDM

Сделанная ещё в 2007 году находка стала большой научной удачей — это самая полная окаменелость динозавра, обнаруженная в штате. Кости принадлежат гадрозавру — огромному ящеру-вегетарианцу с утиным клювом и, возможно, петушиным гребнем.

Гадрозавры — семейство динозавров весом 2-4 тонны, длиной до 8 и высотой более 4,5 метров, живших в основном в позднем меловом периоде 75-65 миллионов лет назад по всему миру, хотя зародились они в Северной Америке. Оно включало более 60 видов.

К какому из них отнести найденные в Миссисипи останки — пока не ясно: на 75% они до сих пор не извлечены, а то, что уже выкопано, растащили частные коллекционеры, пожаловался Джеймс Старнс из геологического управления штата. "Этот проект некоторое время простаивал, потому что у нас не было никого, кто мог бы с ним работать", — пояснил он.

Аспирант геологического факультета Университета Южного Миссисипи Дерек Хоффман взялся за идентификацию костей при помощи "геометрической морфометрии" — 3D-метода судебно-медицинской экспертизы. Он исследует фрагменты, находящиеся в открытом доступе в Музее естественных наук Миссисипи.

По словам куратора палеонтологии музея Джорджа Филипса, у них выставлено "довольно много позвонков", плечевая, локтевая, лобковая кости и некоторые кости стопы. Самого главного нет — черепа — его так и не нашли.

Хоффман сосредоточился на лобковой кости. Её различия у разных видов едва заметны невооруженным человеческим глазом, но строгие математические методы помогут их выявить, чтобы поместить гадрозавра из Миссисипи "на самый нижний уровень таксономии", надеется учёный.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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