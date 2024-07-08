Учёные вне себя: найденный в 2007-м скелет динозавра ещё не выкопан, а частные коллекционеры уже растащили кости

На северо-востоке Миссисипи найден необычайно хорошо сохранившийся скелет жившего свыше 80 миллионов лет назад гигантского динозавра. О его изучении рассказала Daily Mail.
Сделанная ещё в 2007 году находка стала большой научной удачей — это самая полная окаменелость динозавра, обнаруженная в штате. Кости принадлежат гадрозавру — огромному ящеру-вегетарианцу с утиным клювом и, возможно, петушиным гребнем.
Гадрозавры — семейство динозавров весом 2-4 тонны, длиной до 8 и высотой более 4,5 метров, живших в основном в позднем меловом периоде 75-65 миллионов лет назад по всему миру, хотя зародились они в Северной Америке. Оно включало более 60 видов.
К какому из них отнести найденные в Миссисипи останки — пока не ясно: на 75% они до сих пор не извлечены, а то, что уже выкопано, растащили частные коллекционеры, пожаловался Джеймс Старнс из геологического управления штата. "Этот проект некоторое время простаивал, потому что у нас не было никого, кто мог бы с ним работать", — пояснил он.
Аспирант геологического факультета Университета Южного Миссисипи Дерек Хоффман взялся за идентификацию костей при помощи "геометрической морфометрии" — 3D-метода судебно-медицинской экспертизы. Он исследует фрагменты, находящиеся в открытом доступе в Музее естественных наук Миссисипи.
По словам куратора палеонтологии музея Джорджа Филипса, у них выставлено "довольно много позвонков", плечевая, локтевая, лобковая кости и некоторые кости стопы. Самого главного нет — черепа — его так и не нашли.
Хоффман сосредоточился на лобковой кости. Её различия у разных видов едва заметны невооруженным человеческим глазом, но строгие математические методы помогут их выявить, чтобы поместить гадрозавра из Миссисипи "на самый нижний уровень таксономии", надеется учёный.
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