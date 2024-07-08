В Новосибирске разработали суперконденсатор из скорлупы кедрового ореха

НГУ запатентовал ионистор с электродами из материала на основе растительного сырья

2:15 Your browser does not support the audio element. Наука

Новосибирский государственный университет запатентовал ионистор (суперконденсатор) с обкладками из наноструктурированного углеродного материала на основе растительного сырья, сообщила пресс-служба НГУ.

Фото: Wikimedia Commons by Tosaka, CC BY 3.0

Ионисторы — это конденсаторы очень большой ёмкости. Занимая промежуточное положение между аккумуляторами и традиционными конденсаторами, они могут, в зависимости от сферы применения, заменять электрохимические источники тока или дополнять, работая с ними в связке.

Например, ионистор параллельно с аккумулятором может обеспечить бесперебойное электроснабжение от возобновляемых источников энергии — ветряков и солнечных батарей — которые, как известно, не отличаются стабильностью. Суперконденсаторы лучше аккумуляторов справляются с питанием электротранспорта с его мощными бросками тока. В последние годы в Сибири набирает популярность использование ионисторов для запуска дизельных двигателей тепловозов и полицейских автомобилей в условиях минусовых температур.

Ионистор, разработанный в лаборатории композитных материалов для электроники Института химических технологий НГУ, сделан на основе скорлупы кедровых орехов.

"Это была комплексная работа, начавшаяся с создания нашими коллегами из Института катализа СО РАН методики синтеза углеродных материалов из растительного сырья. Далее, используя эту методику, мы опробовали несколько видов сырья, доступного в нашей стране. Выбрали оптимальный вариант — им оказалась скорлупа кедрового ореха, подобрали условия производства электродов из него, протестировали их", — объяснила руководитель лаборатории кандидат химических наук Марина Лебедева.

Ещё одна особенность новинки — ионная жидкость в роли электролита. В отличие от большинства органических растворителей, используемых в производстве суперконденсаторов, она более стабильна и нелетучая, что позволяет получить ионистор повышенной надёжности и с лучшими электрическими параметрами.

Учёные получили патент на своё изобретения и ведут переговоры по его внедрению в серийное производство.