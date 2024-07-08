Почему космический корабль прилетает на Землю весь обгоревший

Температура спускаемого аппарата превышает 2300 °C, сообщили в РКК "Энергия"

Температура спускаемого аппарата космического корабля в плотных слоях атмосферы превышает 2300 °C, сообщили в РКК "Энергия". Корпорация выложила видео, на котором показаны впечатляющие последствия такого нагрева.

Фото: NASA by Bill Ingalls, PDM

"Наши спускаемые аппараты буквально горят на работе", — говорится в подписи к ролику.

Причина — трение о воздух и его нагревание от сжатия на умопомрачительной скорости порядка 28 тысяч км/ч.

Сберечь спускаемый аппарат и находящийся в нём экипаж призвана абляционная теплозащита (от латинского ablatio — отнятие). Выполненная из композитного материала на основе фенольно-эпоксидных смол, она частично сгорает и испаряется, забирая излишки тепловой энергии.

На лобовой части капсулы слой защита в пять раз толще. Тем не менее там она обугливается полностью.

Спускаемый аппарат