Солнце вновь разразилось мощнейшими вспышками

ИПГ сообщил о серии вспышек на Солнце класса M 8 июля

1:23 Your browser does not support the audio element. Наука

В ночь на понедельник на Солнце зарегистрировано несколько мощных вспышек в рентгеновском диапазоне, сообщили в Институте прикладной геофизики имени академика Е. К. Фёдорова.

Фото: NASA is licensed under public domain

8 июля в 02:23 мск — M1.0 (продолжительность 18 минут)

8 июля в 01:31 мск — M2.5 (47 минут)

8 июля в 00:59 мск — M1.5 (10 минут)

8 июля в 00:51 мск — M1.1 (12 минут)

8 июля в 00:28 мск — M1.3

7 июля в 22:56 мск — M1.1 (36 минут)

Класс M, напомним — предпоследний перед самым мощным X.

В понедельник, когда корональные выбросы солнечной массы долетят до Земли, возможны возмущения магнитного поля, в отдельные часы — ухудшение условий КВ-радиосвязи.

Вспышечная солнечная активность на ближайшие дни прогнозируется умеренная, хотя вспышки класса Х всё же возможны.