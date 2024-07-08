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Солнце вновь разразилось мощнейшими вспышками

ИПГ сообщил о серии вспышек на Солнце класса M 8 июля

1:23
Наука

В ночь на понедельник на Солнце зарегистрировано несколько мощных вспышек в рентгеновском диапазоне, сообщили в Институте прикладной геофизики имени академика Е. К. Фёдорова.

ИПГ сообщил о серии вспышек на Солнце класса M 8 июля
Фото: NASA is licensed under public domain
  • 8 июля в 02:23 мск — M1.0 (продолжительность 18 минут)
  • 8 июля в 01:31 мск — M2.5 (47 минут)
  • 8 июля в 00:59 мск — M1.5 (10 минут)
  • 8 июля в 00:51 мск — M1.1 (12 минут)
  • 8 июля в 00:28 мск — M1.3
  • 7 июля в 22:56 мск — M1.1 (36 минут)

Класс M, напомним — предпоследний перед самым мощным X.

В понедельник, когда корональные выбросы солнечной массы долетят до Земли, возможны возмущения магнитного поля, в отдельные часы — ухудшение условий КВ-радиосвязи.

Вспышечная солнечная активность на ближайшие дни прогнозируется умеренная, хотя вспышки класса Х всё же возможны.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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