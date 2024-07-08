Солнце вновь разразилось мощнейшими вспышками

В ночь на понедельник на Солнце зарегистрировано несколько мощных вспышек в рентгеновском диапазоне, сообщили в Институте прикладной геофизики имени академика Е. К. Фёдорова.
Класс M, напомним — предпоследний перед самым мощным X.
В понедельник, когда корональные выбросы солнечной массы долетят до Земли, возможны возмущения магнитного поля, в отдельные часы — ухудшение условий КВ-радиосвязи.
Вспышечная солнечная активность на ближайшие дни прогнозируется умеренная, хотя вспышки класса Х всё же возможны.
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