Англосаксонские воины VI века сражались за Византию против Сасанидов: новые артефакты переворачивают историю

Учёные обнаружили, что англосаксы принимали участие в Византийских кампаниях

1:30 Your browser does not support the audio element. Наука

Исследователи обнаружили, что англосаксонские воины из Британии конца VI века участвовали в византийских военных кампаниях в восточном Средиземноморье и северной Сирии.

Фото: commons.wikimedia.org by Michael and Ephtichius, PDM

Это подтверждается артефактами из англосаксонских захоронений в Саттон-Ху, Тэплоу и Приттлвелле. Доктор Сент-Джон Симпсон из Британского музея утверждает, что англосаксонские принцы сражались за Византийскую империю против иранских Сасанидов, о чем свидетельствуют находки в этих захоронениях.

Артефакты, такие как жемчужный кругляш на кувшине из Приттлвелла и куртка евразийского стиля из Тэплоу, указывают на их восточное происхождение. Симпсон и Хелен Гиттос из Оксфорда пришли к выводу, что эти предметы происходят из восточного Средиземноморья и северной Сирии, подтверждая участие англосаксов в византийских военных действиях, сообщает Arkeonews.

Эти находки противоречат устоявшемуся мнению о раннем англосаксонском периоде как о жестоком и отсталом времени. Количество найденных артефактов свидетельствует о широких международных связях англосаксов. Они ставят англосаксонских принцев в центр великих войн поздней античности, показывая их участие в византийско-сасанидских конфликтах.

Ранее сообщалось, что у берегов Багамских островов обнаружены русские пушки времен Крымской войны.