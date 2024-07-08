Англосаксонские воины VI века сражались за Византию против Сасанидов: новые артефакты переворачивают историю

Исследователи обнаружили, что англосаксонские воины из Британии конца VI века участвовали в византийских военных кампаниях в восточном Средиземноморье и северной Сирии.
Это подтверждается артефактами из англосаксонских захоронений в Саттон-Ху, Тэплоу и Приттлвелле. Доктор Сент-Джон Симпсон из Британского музея утверждает, что англосаксонские принцы сражались за Византийскую империю против иранских Сасанидов, о чем свидетельствуют находки в этих захоронениях.
Артефакты, такие как жемчужный кругляш на кувшине из Приттлвелла и куртка евразийского стиля из Тэплоу, указывают на их восточное происхождение. Симпсон и Хелен Гиттос из Оксфорда пришли к выводу, что эти предметы происходят из восточного Средиземноморья и северной Сирии, подтверждая участие англосаксов в византийских военных действиях, сообщает Arkeonews.
Эти находки противоречат устоявшемуся мнению о раннем англосаксонском периоде как о жестоком и отсталом времени. Количество найденных артефактов свидетельствует о широких международных связях англосаксов. Они ставят англосаксонских принцев в центр великих войн поздней античности, показывая их участие в византийско-сасанидских конфликтах.
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