Китай готовит сенсацию: учёные планируют столкнуть зонд с астероидом и изменить его траекторию

Китайские учёные планируют изменить траекторию астероида с помощью зонда-импактора

1:16 Your browser does not support the audio element. Наука

Команда учёных из Китая анонсировала экспериментальный проект, который они намерены реализовать до 2030 года.

Фото: Freepik by kjpargeter, PDM

Цель проекта заключается в изменении траектории околоземного астероида с помощью столкновения с ним специального зонда-импактора. В рамках этого проекта сначала на орбиту будет выведен зонд-наблюдатель, который приблизится к астероиду и в течение 3-6 месяцев будет кружить вокруг него, совершая манёвры и собирая данные. После этого к астероиду будет направлен зонд-импактор для осуществления прямого столкновения. Зонд-наблюдатель зафиксирует момент удара и его последствия, сообщает Journal of Deep Space Exploration.

Изначально учёные планировали использовать астероид 2019 VL5, диаметр которого составляет около 30 метров, в качестве цели, однако в дальнейшем было принято решение выбрать другой астероид — 2015 XF261, о котором упоминается в статье.

Ранее сообщалось, что британские учёные разработали новый метод обнаружения частиц тёмной материи на Земле.