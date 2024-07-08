Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Эксперт развеял мифы о смешивании тормозных жидкостей: что нужно знать водителям
Учёные обнаружили, что англосаксы принимали участие в Византийских кампаниях
Индийский рабочий укусил змею, чтобы избежать отравления
Анастасия Волочкова подала иск на Пенсионный фонд в Мещанский суд
Творог с редисом и зеленью: простой, вкусный и очень полезный летний завтрак
Какие растения любят молоко
Индия планирует перейти к новой маркировке пищевых продуктов
Укрепляющая маска для волос на лето: рецепт с кокосовым маслом и мёдом
Как обучить щенка не кусаться во время игры
Китай готовит сенсацию: учёные планируют столкнуть зонд с астероидом и изменить его траекторию

Китайские учёные планируют изменить траекторию астероида с помощью зонда-импактора

1:16
Наука

Команда учёных из Китая анонсировала экспериментальный проект, который они намерены реализовать до 2030 года.

Китайские учёные планируют изменить траекторию астероида с помощью зонда-импактора
Фото: Freepik by kjpargeter, PDM

Цель проекта заключается в изменении траектории околоземного астероида с помощью столкновения с ним специального зонда-импактора. В рамках этого проекта сначала на орбиту будет выведен зонд-наблюдатель, который приблизится к астероиду и в течение 3-6 месяцев будет кружить вокруг него, совершая манёвры и собирая данные. После этого к астероиду будет направлен зонд-импактор для осуществления прямого столкновения. Зонд-наблюдатель зафиксирует момент удара и его последствия, сообщает Journal of Deep Space Exploration.

Изначально учёные планировали использовать астероид 2019 VL5, диаметр которого составляет около 30 метров, в качестве цели, однако в дальнейшем было принято решение выбрать другой астероид — 2015 XF261, о котором упоминается в статье.

Ранее сообщалось, что британские учёные разработали новый метод обнаружения частиц тёмной материи на Земле.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Секрет обильного урожая помидоров прост: сделайте раствор борной кислоты и опрыскайте им томаты

Для получения обильного урожая томатов, воспользуйтесь этим простым секретом: сделайте раствор борной кислоты и опрыскайте им кусты.

Борная кислота стимулирует рост и развитие помидоров
Почему мельчает клубника — устраните всего 3 проблемы
Сделайте свою клубнику снова крупной: три проверенных способа
Пожелтели фары вашего авто? Вот простой и недорогой способ их восстановить
Мокрица не даёт покоя в саду? Узнайте, как победить этот сорняк без изнурительной прополки
Российские войска ведут бои в Нью-Йорке, в Волчанске заняты многоэтажки Дмитрий Плотников "Мы": социальный скоринг граждан разделит россиян на ранги и статусы Олег Володин Парламентские выборы заложили электоральную "бомбу" под Британию Любовь Степушова
Как сделать окна стильными без классических штор и тюля
Почему дорогое моторное масло лучше? Эксперт раскрыл все секреты
Как замариновать самые вкусные огурцы: секретный метод
Как замариновать самые вкусные огурцы: секретный метод
Последние материалы
Учёные обнаружили, что англосаксы принимали участие в Византийских кампаниях
Индийский рабочий укусил змею, чтобы избежать отравления
Анастасия Волочкова подала иск на Пенсионный фонд в Мещанский суд
Творог с редисом и зеленью: простой, вкусный и очень полезный летний завтрак
Какие растения любят молоко
Индия планирует перейти к новой маркировке пищевых продуктов
Укрепляющая маска для волос на лето: рецепт с кокосовым маслом и мёдом
Как обучить щенка не кусаться во время игры
Китайские учёные планируют изменить траекторию астероида с помощью зонда-импактора
Что делать, если у томатов почернели листья: вот как это можно исправить
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников