Таяние льдов Антарктиды происходит гораздо быстрее, чем ожидалось: будущее планеты под угрозой

Глобальное потепление сильно влияет на ледяные щиты Антарктиды, которые тают быстрее, чем ожидалось.
Международная исследовательская группа обнаружила, что постоянное оледенение Антарктиды началось около 34 миллионов лет назад, но сначала охватило только Восточную Антарктиду. Лед смог продвинуться к Западной Антарктиде лишь спустя 7 миллионов лет. Эти результаты показывают, что Восточная и Западная Антарктида по-разному реагируют на климатические изменения.
Исследователи извлекли образцы с помощью установки MARUM-MeBo70 у побережья Пайн-Айленд и ледников Туэйтс в Западной Антарктиде. Анализ показал, что во время первого оледенения лед не был обнаружен в этом регионе. Это означает, что первое оледенение началось в Восточной Антарктиде, тогда как Западная Антарктида оставалась свободной ото льда и покрыта лесами с умеренным климатом.
Для уточнения местоположения первого льда, исследователи объединили новые данные с моделированием климатических условий. Выяснилось, что постоянные льды впервые образовались в прибрежных районах Восточной Антарктиды. Ледяной покров распространился на Восточную Антарктиду, но потребовалось еще 7 миллионов лет для достижения Западной Антарктиды. Эти исследования показывают, насколько по-разному реагируют Восточная и Западная Антарктида на климатические изменения: даже небольшое потепление может привести к таянию льдов в Западной Антарктиде, что сейчас и наблюдается, сообщает ScienceDaily.
Эти выводы важны для понимания климатического перехода от парникового мира к нынешнему ледниковому. Исследование улучшает климатические модели, позволяя точнее предсказывать, как постоянные ледяные покровы влияют на глобальную климатическую динамику. Это критично, особенно с учетом возможного будущего климатического изменения.
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