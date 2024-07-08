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Таяние льдов Антарктиды происходит гораздо быстрее, чем ожидалось: будущее планеты под угрозой

ScienceDaily: Восточная и Западная Антарктида по-разному реагируют на потепление

2:13
Наука

Глобальное потепление сильно влияет на ледяные щиты Антарктиды, которые тают быстрее, чем ожидалось.

ScienceDaily: Восточная и Западная Антарктида по-разному реагируют на потепление
Фото: flickr.com by Лиам Куинн, CC BY-SA 2.0

Международная исследовательская группа обнаружила, что постоянное оледенение Антарктиды началось около 34 миллионов лет назад, но сначала охватило только Восточную Антарктиду. Лед смог продвинуться к Западной Антарктиде лишь спустя 7 миллионов лет. Эти результаты показывают, что Восточная и Западная Антарктида по-разному реагируют на климатические изменения.

Исследователи извлекли образцы с помощью установки MARUM-MeBo70 у побережья Пайн-Айленд и ледников Туэйтс в Западной Антарктиде. Анализ показал, что во время первого оледенения лед не был обнаружен в этом регионе. Это означает, что первое оледенение началось в Восточной Антарктиде, тогда как Западная Антарктида оставалась свободной ото льда и покрыта лесами с умеренным климатом.

Для уточнения местоположения первого льда, исследователи объединили новые данные с моделированием климатических условий. Выяснилось, что постоянные льды впервые образовались в прибрежных районах Восточной Антарктиды. Ледяной покров распространился на Восточную Антарктиду, но потребовалось еще 7 миллионов лет для достижения Западной Антарктиды. Эти исследования показывают, насколько по-разному реагируют Восточная и Западная Антарктида на климатические изменения: даже небольшое потепление может привести к таянию льдов в Западной Антарктиде, что сейчас и наблюдается, сообщает ScienceDaily.

Эти выводы важны для понимания климатического перехода от парникового мира к нынешнему ледниковому. Исследование улучшает климатические модели, позволяя точнее предсказывать, как постоянные ледяные покровы влияют на глобальную климатическую динамику. Это критично, особенно с учетом возможного будущего климатического изменения.

Ранее сообщалось, что у берегов Багамских островов обнаружены русские пушки времен Крымской войны.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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