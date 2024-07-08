Создатель дронов DJI представил новый электрический велосипед: мощность до 1000 Вт и умная система привода

Компания DJI представила новый электрический велосипед PL Carbon

1:49 Your browser does not support the audio element. Наука

Китайская компания DJI, крупнейший производитель беспилотников в мире, объявила о выходе на рынок электрических велосипедов через свою дочернюю компанию Amflow Bikes, представив горный велосипед PL Carbon.

Фото: unsplash.com by Родион Куцаев, CC0

Основной особенностью этого велосипеда является инновационная система электропривода Avinox Drive System, которая развивает мощность 250 Вт и весит 2,52 кг, обеспечивая крутящий момент 105 Н*м. Эта система автоматически подбирает оптимальный режим поддержки педалирования и имеет предварительно настроенные режимы: eco, turbo, boost power и trail. Управлять работой системы можно через мобильное приложение, которое также позволяет регулировать мощность велосипеда и включать сигнализацию от угона, сообщает Техкульт.

Велосипед весит всего 19,2 кг, его рама из углеродного волокна весит 2,27 кг. Модель оснащена продвинутой системой амортизации для поглощения ударов на неровных дорогах, оба колеса выполнены из карбона, а коробка передач имеет 12 ступеней, что позволяет гибко подбирать нужный режим. Мотор велосипеда способен развивать мощность до 1000 Вт для кратковременного ускорения.

На выбор будут представлены три модели PL Carbon, различающиеся мощностью мотора и доступными опциями, стоимость которых будет находиться в пределах от 7 до 12 тысяч евро.

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