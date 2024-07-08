Созданы "супермыши" с человеческим иммунитетом для борьбы с пандемиями

Учёные создали мышей с человеческой иммунной системой

1:45 Your browser does not support the audio element. Наука

Мыши и крысы являются ключевыми модельными животными для изучения человеческих заболеваний и их лечения благодаря схожим с человеческими биохимическим и клеточным процессам, а также удобству их содержания и размножения.

Фото: commons.wikimedia.org by Christian Fischer, CC BY-SA 4.0

Однако, несмотря на схожесть иммунных систем, есть значительные различия, что затрудняет изучение иммунитета человека на этих животных.

Для преодоления этого барьера грызунов гуманизируют, вводя им человеческие клетки, что было начато в 1980-х годах. Недавние достижения американских ученых привели к созданию новой линии мышей TruHuX, обладающих полноценной иммунной системой из человеческих клеток. Эти мыши были созданы путем введения стволовых клеток человека в мутантную линию мышей NSG W41 и воздействия эстрадиола для стимуляции иммунного ответа, сообщает Naked Science.

TruHuX мыши обладают комплексной человеческой иммунной системой, включая различные типы лимфоцитов и антител, что позволяет им эффективно реагировать на вакцины против таких патогенов, как Salmonella typhimurium и SARS-CoV-2. Эти модели также способны воспроизводить аутоиммунные заболевания, такие как системная красная волчанка, и имеют человеческий микробиом кишечника.

Результаты исследований с TruHuX мышами могут значительно продвинуть исследования иммунитета и способствовать разработке новых лекарств, потенциально снижая необходимость использования приматов в научных экспериментах.

Ранее сообщалось, что учёные планируют выяснить причину вымирания утки-гаги.