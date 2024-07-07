Ваш Wi-Fi может стать надёжным защитником: новая система обнаружит незнакомцев без дополнительных устройств

Безопасность Wi-Fi обычно ассоциируется с защитой сети от виртуальных атак, но новая система утверждает, что может использовать Wi-Fi для обнаружения физических вторжений.
Компания Gamgee разработала систему Wi-Fi Home Alarm System, которая способна распознавать людей и домашних животных в доме и предупреждать о незнакомцах или о падении пожилого человека.
Wi-Fi сигналы, которые связывают наши устройства, такие как телефоны и ноутбуки, могут анализироваться специализированными алгоритмами для обнаружения людей в комнате, даже через стены. Эти алгоритмы могут различать людей по высоте, телосложению и манере ходьбы, а также определять до 20 человек в одной комнате.
Голландский стартап Gamgee внедрил эту технологию в потребительские продукты. Wi-Fi Home Alarm System включает в себя маршрутизаторы, образующие mesh-сеть для надежного интернет-соединения по всему дому. Основная функция системы заключается в обнаружении движения с помощью встроенных алгоритмов, сообщает SecurityLab.
Система требует двухнедельного тренировочного периода для обучения распознаванию "отпечатков тела" жителей и постоянных посетителей. После этого незнакомые движения вызывают уведомления, идентифицирующие нового гостя или предупреждающие о потенциальном нарушителе. Система также может мониторить передвижения пожилых людей и оповещать членов семьи в случае их падения.
Система управляется через приложение и может работать постоянно или только когда дом пуст. Дополнительные Wi-Fi устройства не требуются, поскольку система использует уже существующие сигналы.
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