Ваш Wi-Fi может стать надёжным защитником: новая система обнаружит незнакомцев без дополнительных устройств

Новая система Wi-Fi от Gamgee предупреждает о незнакомцах в доме

1:57 Your browser does not support the audio element. Наука

Безопасность Wi-Fi обычно ассоциируется с защитой сети от виртуальных атак, но новая система утверждает, что может использовать Wi-Fi для обнаружения физических вторжений.

Фото: Wikimedia Commons by Solomon203, CC BY-SA 4.0

Компания Gamgee разработала систему Wi-Fi Home Alarm System, которая способна распознавать людей и домашних животных в доме и предупреждать о незнакомцах или о падении пожилого человека.

Wi-Fi сигналы, которые связывают наши устройства, такие как телефоны и ноутбуки, могут анализироваться специализированными алгоритмами для обнаружения людей в комнате, даже через стены. Эти алгоритмы могут различать людей по высоте, телосложению и манере ходьбы, а также определять до 20 человек в одной комнате.

Голландский стартап Gamgee внедрил эту технологию в потребительские продукты. Wi-Fi Home Alarm System включает в себя маршрутизаторы, образующие mesh-сеть для надежного интернет-соединения по всему дому. Основная функция системы заключается в обнаружении движения с помощью встроенных алгоритмов, сообщает SecurityLab.

Система требует двухнедельного тренировочного периода для обучения распознаванию "отпечатков тела" жителей и постоянных посетителей. После этого незнакомые движения вызывают уведомления, идентифицирующие нового гостя или предупреждающие о потенциальном нарушителе. Система также может мониторить передвижения пожилых людей и оповещать членов семьи в случае их падения.

Система управляется через приложение и может работать постоянно или только когда дом пуст. Дополнительные Wi-Fi устройства не требуются, поскольку система использует уже существующие сигналы.

Ранее сообщалось, что в ВолгГТУ разработали умную систему для эффективного кормления рыбы.