Из них били по французам и защищали Севастополь: русские пушки обнаружены у берегов Багамских островов

На дне моря у берегов Багамских островов обнаружены русские пушки времен Крымской войны, которые стали трофеем британской армии.
В ходе подводных исследований была найдена группа из 24 чугунных пушек, включая редкие орудия того времени, использовавшиеся русскими для обстрела турецких, британских и французских войск при обороне Севастополя.
Команда Карла Аллена также обнаружила цапфу одной из пушек с данными о ее изготовлении. Орудие было отлито на Александровском заводе в Петрозаводске под руководством шотландского мастера Адама Армстронга и имеет серийный номер 13798. По данным исследователей, эта пушка могла участвовать в Наполеоновских войнах и к моменту обороны Севастополя уже устарела, сообщает Allen Exploration Ocean Dispatches.
Авторы предположили, что орудия могли стать трофеями британской армии и быть отправлены на переплавку из-за нехватки чугуна в 1941 году. Антикварные пушки могли быть грузом корабля, следовавшего из Британии в Америку во время Второй мировой войны.
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