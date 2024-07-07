Из них били по французам и защищали Севастополь: русские пушки обнаружены у берегов Багамских островов

У берегов Багамских островов обнаружены русские пушки времен Крымской войны

1:20 Your browser does not support the audio element. Наука

На дне моря у берегов Багамских островов обнаружены русские пушки времен Крымской войны, которые стали трофеем британской армии.

Фото: Russian WLM team by Skif-Kerch, CC BY-SA 4.0

В ходе подводных исследований была найдена группа из 24 чугунных пушек, включая редкие орудия того времени, использовавшиеся русскими для обстрела турецких, британских и французских войск при обороне Севастополя.

Команда Карла Аллена также обнаружила цапфу одной из пушек с данными о ее изготовлении. Орудие было отлито на Александровском заводе в Петрозаводске под руководством шотландского мастера Адама Армстронга и имеет серийный номер 13798. По данным исследователей, эта пушка могла участвовать в Наполеоновских войнах и к моменту обороны Севастополя уже устарела, сообщает Allen Exploration Ocean Dispatches.

Авторы предположили, что орудия могли стать трофеями британской армии и быть отправлены на переплавку из-за нехватки чугуна в 1941 году. Антикварные пушки могли быть грузом корабля, следовавшего из Британии в Америку во время Второй мировой войны.

Ранее сообщалось, что в Венесуэле найдены таинственные наскальные рисунки возрастом 4000 лет.