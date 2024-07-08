Неожиданный эффект пандемии: горбатые киты стали счастливее

MER: спад людской активности из-за COVID-19 избавил горбатых китов от стресса

1:22 Your browser does not support the audio element. Наука

Австралийские ученые из Университета Квинсленда установили, что первый год пандемии COVID-19 стал самым благоприятным временем для горбатых китов, мигрирующих у восточного побережья Австралии. Исследование опубликовано в научном журнале Marine Environmental Research (MER).

Фото: www.flickr.com by NPS / Kaitlin Thoreson, PDM

Команда ученых использовала изображения, полученные с дронов, чтобы измерить размеры и состояние тел китов, а также взяла образцы жира с их боков. Эти пробы были проанализированы в лаборатории на предмет экспрессии генов, связанных со стрессом, запасами энергии и здоровьем иммунной системы.

Результаты показали значительно более низкий уровень гормона стресса кортизола у китов в 2021 году по сравнению с 2020 годом.

Исследователи отмечают, что эти результаты подчеркивают роль мигрирующих китов как индикаторов здоровья морских экосистем Антарктики.

"Восточно-австралийские горбатые киты продемонстрировали удивительную способность адаптироваться к изменениям в окружающей среде, но наше исследование подчеркивает важность уменьшения антропогенного воздействия, чтобы они могли продолжать процветать в наших быстро меняющихся океанах", — пояснил руководитель исследования, доктор Джейк Лински.