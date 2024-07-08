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Почему Лунное время опережает Земное и как это изменит космические полеты

NASA разработает стандарт времени для будущих полетов на Луну

1:34
Наука

В апреле 2024 года администрация Белого дома обратилась к NASA с инициативой разработать унифицированный план пребывания на Луне для всех будущих миссий. Этот план станет стандартом для всех космических полетов на Луну, учитывая последние научные открытия о различиях во времени между Луной и Землей.

NASA разработает стандарт времени для будущих полетов на Луну
Фото: commons.wikimedia.org by NASA, PDM

Ученые установили, что время на Луне течет быстрее из-за различий в гравитации, и американские астрофизики подсчитали, что лунное время опережает земное на 57,5 микросекунды. Эта разница со временем накапливается, что подчеркивает необходимость ее учета для точного выполнения задач на Луне.

Ожидается, что NASA введет единое время для полетов на Луну в 2026 году, что повысит эффективность управления полетами. Благодаря этому унифицированному времени будет легче координировать международные усилия по исследованию Луны, включая миссию Artemis III, которая планируется для отправки людей на Луну.

Для согласования усилий по изучению Луны представители Международного бюро мер и весов (BIPM) и Международного астрономического союза (IAU) планируют провести встречу в августе 2024 года. Ученые на этой встрече определят "нулевую дату" на Луне и установят новые временные рамки, возможно, включая установку атомных часов на спутнике.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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