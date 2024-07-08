Фантастические открытия на Сатурне: что скрывает загадочный Энцелад

Ученые разработали план поиска жизни на спутнике Сатурна Энцеладе к 2040 году

2:25 Your browser does not support the audio element. Наука

Сатурн — планета, обладающая наибольшим количеством спутников в Солнечной системе, которых насчитывается 146. Один из них, Энцелад, вызывает особый интерес у учёных благодаря возможности наличия условий для жизни.

Фото: commons.wikimedia.org by Elnur612, CC BY-SA 4.0

К 2040 году мировой космический рынок может достичь прибыли в размере 1 триллиона долларов. Это связано с тем, что космические исследования не только совершенствуют спутниковую связь, но и способствуют созданию новых лекарств и технологий. Это позволяет нам лучше понять наше место во Вселенной и изучить возможность существования внеземной жизни.

С 2004 по 2017 годы зонд "Кассини-Гюйгенс", миссия NASA, Европейского и Итальянского космических агентств, исследовал Сатурн и его спутники. Было обнаружено, что под ледяной поверхностью Энцелада скрывается водный океан, который выбрасывает в космос водяной пар и ледяные частицы. Для анализа состава этих частиц на зонд установили специальный анализатор пыли.

Океан Энцелада содержит поваренную соль и различные углеродные соединения. Орбитальное движение спутника нагревает океан, создавая условия для жизни: наличие жидкой воды, углеродных соединений и энергии. В 2023 году учёные обнаружили в ледяных частицах ещё один важный элемент — фосфат, необходимый для формирования ДНК и клеточных мембран.

В 2024 году международная группа учёных провела лабораторный тест, чтобы проверить способность анализаторов пыли обнаруживать следы жизни в ледяных частицах Энцелада. Они использовали лазер для создания заряженных ионов из воды и клеточных соединений, которые затем анализировали методом масс-спектрометрии.

Результаты тестов показали, что анализаторы могут идентифицировать бактериальный материал даже в малых концентрациях. Анализатор пыли на "Кассини-Гюйгенс" не обладал такими возможностями. Однако для будущих миссий к Энцеладу уже разрабатываются более совершенные приборы.

Результаты нынешних исследований помогут учёным в их проектировании.