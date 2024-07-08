Найдены молекулы, отвечающие за регенерацию клеток мозга

Nature Neuroscience: для регенерации клеток мозга необходим белок Инь Ян 1

1:19 Your browser does not support the audio element. Наука

Изменение активности генов может превратить обычные клетки в нервные, как показало исследование, опубликованное в журнале Nature Neuroscience.

Фото: Pixexid by Unreal, CC BY 4.0

Глиальные клетки мозга выполняют обслуживающую функцию для нервных клеток, которые отвечают за обработку информации, память и другие функции мозга. При травмах мозга астроциты, один из видов глиальных клеток, могут превращаться в нервные клетки, но их способность к этому ограничена.

В предыдущих исследованиях ученым удалось превратить глиальные клетки астроциты в нервные клетки путем повышения активности гена NEUROG2. Однако механизмы этого процесса оставались неизвестными.

В новом исследовании ученые сосредоточились на изучении эпигенетических меток — молекул, которые изменяют активность генов, прикрепляясь к ДНК.

Исследование показало, что для перестройки работы генов необходим белок YingYang1 (Инь Ян 1). Этот белок играет ключевую роль в превращении глиальных клеток в нервные. Открытие может стать основой для разработки новой терапии травм, инсульта, эпилепсии и других заболеваний, связанных с потерей нервных клеток мозга.