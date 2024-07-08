Шокирующее открытие на Крите: разгадана древняя тайна Минотавра

На Крите обнаружен ритуальный комплекс, похожий на лабиринт Минотавра

1:41 Your browser does not support the audio element. Наука

Возможно, в греческих мифах есть доля правды, так как уникальная находка на Крите может помочь разгадать одну из величайших тайн древности.

Фото: Wikipedia by Tango7174, CC BY-SA 4.0

Строительство нового аэропорта на острове было приостановлено из-за обнаружения древних руин, которые привлекли внимание археологов. Эти руины напоминают большое круглое здание площадью 1800 квадратных метров и длиной 50 метров. Сооружение состоит из восьми комнат, соединенных коридорами, и имеет высоту 170 сантиметров.

Эксперты предполагают, что оно было построено между 2000 и 1700 годами до нашей эры, в период расцвета минойской цивилизации на Крите. Минойцы были древним народом, жившим на Крите до прихода греков, и использовали для общения письменность, основанную на алфавите, а также пиктограммы. Они активно торговали с другими регионами Средиземноморья, о чем свидетельствуют археологические находки.

Однако исчезновение минойцев остается загадкой. Эксперты считают, что обнаруженное сооружение может быть связано с мифом о Минотавре, мифическом существе, которое, согласно легендам, содержалось в лабиринте критским царем Миносом.

Точное местоположение этого лабиринта и ритуалы, связанные с ним, являются предметом споров. Раскопки на Крите продолжают раскрывать все больше информации об этой древней цивилизации. Несмотря на различные мнения и дискуссии, ученые продолжают стремиться разгадать уникальные аспекты захватывающей истории этого острова.