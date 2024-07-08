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Неожиданный враг вашего мозга: как образ жизни в 20 лет предрекает деменцию

Ученые назвали возраст, с которого может начать развиваться деменция

2:47
Наука

Исследователи из Калифорнийского университета в Сан-Франциско провели важное исследование, результаты которого были опубликованы в научном журнале Nature. Основная цель их работы заключалась в выявлении ранних признаков и факторов риска развития деменции, которая развивается на протяжении многих лет.

Ученые назвали возраст, с которого может начать развиваться деменция
Фото: Freepik by Ads, CC0

Ученые обнаружили неожиданную связь между воспалительными процессами в организме молодых людей и их когнитивными способностями в среднем возрасте. Оказалось, что повышенный уровень воспаления в юности может привести к снижению умственных способностей в будущем.

Это открытие подчеркивает уязвимость молодых людей в возрасте около 20 лет, особенно тех, кто страдает от ожирения, ведет малоподвижный образ жизни, имеет хронические заболевания, подвержен стрессам или вредным привычкам, таким как курение.

Это исследование стало первым, которое рассмотрело проблему воспаления и когнитивных функций в столь раннем возрасте. До этого аналогичные исследования проводились в основном среди пожилых людей.

Ученые выявили интересную статистику: среди людей с низким уровнем воспаления только 10% показали негативные результаты в тестах на скорость обработки информации и память. В то же время, у людей с умеренным и высоким уровнем воспаления этот показатель составил 21% и 19% соответственно.

Эти результаты сохранились даже после учета таких факторов, как возраст, уровень холестерина и физическая активность.

Также было выявлено различие в исполнительных функциях мозга, включая рабочую память, способность решать проблемы и контролировать импульсы.

В исследовании приняли участие 2364 человека в возрасте от 18 до 30 лет. В течение 18 лет участники четырежды сдавали анализ на С-реактивный белок — биомаркер воспаления. Спустя 5 лет после последнего измерения этого маркера, когда участникам было уже за 40 и 50 лет, они прошли когнитивные тесты.

Ученые пришли к выводу, что воспаление играет ключевую роль в когнитивном старении и может начаться уже в раннем взрослом возрасте. Они предполагают, что воспаление может оказывать как прямое, так и косвенное влияние на когнитивные функции.

Однако есть и положительный момент: зная факторы риска, можно предпринять меры для снижения потенциальной угрозы. Воспаление можно уменьшить с помощью регулярной физической активности, отказа от курения и корректировки некоторых аспектов образа жизни.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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