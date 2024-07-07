Ученые раскопали древний храм для человеческих жертвоприношений в Перу

Reuters: на севере Перу нашли 4000-летние руины площадки для ритуалов

1:16 Your browser does not support the audio element. Наука

Археологи из Папского католического университета Перу обнаружили руины 4000-летнего церемониального храма, погребенного в песках пустыни района Зана на тихоокеанском побережье северного Перу. Об этом сообщает агентство Reuters.

Фото: Wikipedia by HeritageDaily, CC BY-SA 3.0

При раскопках команда обнаружила комплекс и внутри него скелеты трех взрослых. Один из них был завернут в ткань или одеяние. Рядом были найдены остатки подношений.

Эксперты предполагают, что в этом месте могли проводиться человеческие жертвоприношения.

На одной из стен храма ученые нашли горельеф, изображающий мифологическую фигуру с телом человека и головой птицы. По словам специалистов, этот рисунок появился до культуры Чавин, которая существовала на центральном перуанском побережье более 500 лет, начиная с 900 года до нашей эры.

"Мы ожидаем результатов радиоуглеродного датирования для подтверждения возраста, но текущие данные указывают, что это религиозное сооружение могло быть частью традиции строительства храмов на северном побережье Перу", — сказал археолог Луис Муро, руководивший исследованием.