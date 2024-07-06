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Сверхновая возвращается: неожиданные находки ведущих ученых

Звездные ветры начали дуть от странной "звезды", потерянной 840 лет назад

3:23
Наука

В 1181 году в небе в созвездии Кассиопеи появилась новая звезда. Эта "гостевая звезда", как мы сейчас называем сверхновую, была видна на протяжении 180 дней, прежде чем исчезнуть. Ее заново открыли в 2021 году, и астрономы смогли выяснить природу этого явления. Благодаря новым исследованиям стало ясно, что это было нечто совершенно уникальное. Описание результата опубликовано в The Astrophysical Journal.

Звездные ветры начали дуть от странной "звезды", потерянной 840 лет назад
Фото: ESA by Euclid Consortium, CC BY-SA 3.0

Сверхновая принадлежала к типу Iax, где два белых карлика сталкиваются друг с другом. Белый карлик — это оголенное ядро звезды, подобной Солнцу, на последнем этапе ее жизни. В теории, столкновение должно было уничтожить их, превратив в энергию, но на практике это привело к появлению нового белого карлика, очень быстро вращающегося вокруг своей оси.

Команда исследователей провела несколько наблюдений области Pa 30 — остатка сверхновой, теперь известного как SNR 1181. Они обнаружили две ударные области вокруг объекта: одну старую, возникшую после сверхновой, и одну более позднюю.

Ожидается, что белые карлики, образовавшиеся в результате сверхновой типа Iax, испускают звездный ветер, но команда не смогла определить источник более поздних толчков. Компьютерное моделирование объекта показало, что за последние 20-30 лет звездный ветер усилился. Возможно, это связано с тем, что падающий на белый карлик материал повышает его температуру и плотность, что вызывает возобновление горения.

"Если бы ветер начал дуть сразу после формирования SNR 1181, мы не смогли бы объяснить наблюдаемый размер внутренней ударной области. Но, рассматривая время начала ветра как переменную, мы смогли точно объяснить все особенности SNR 1181 и раскрыть загадочные свойства этого высокоскоростного ветра. Мы также смогли отслеживать временную эволюцию каждой ударной области с помощью численных расчетов", — пояснил ведущий автор исследования Такатоши Ко из Токийского университета.

Появление сверхновой описано в японской хронике войны Гэмпэй (1180-85), называемой Адзума Кагами. Война привела к установлению сёгуната, и хроника фиксировала важные события, включая появление новой звезды в созвездии Кассиопеи.

"В исторических записях Японии, Китая и Кореи много упоминаний об этой временной звезде-госте. В своем пике яркость звезды была сравнима с яркостью Сатурна. Она оставалась видимой невооруженным глазом около 180 дней, постепенно затухая. Остатки взрыва SN 1181 сейчас очень старые, поэтому они темные и труднообнаружимые", — объяснил Ко.

Теперь команда планирует дополнительные наблюдения за SNR 1181 с помощью различных телескопов, чтобы лучше понять ее поведение и подтвердить предположения моделирования: что эта мертвая звезда переживает возрождение.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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